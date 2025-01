Edulliset Android-puhelimet olivat joulukaupan hitti, yhä useampi hyödyntää tekoälyä puhelimissa vuonna 2025

Gigantin joulukuun myydyimpien puhelimien lista koostui pääasiassa Android-puhelimista. TOP 10 -listan kärkeä piti marraskuulta tuttu Android-kolmikko, Samsung Galaxy A55, OnePlus Nord CE4 Lite ja Samsung Galaxy A15. Joulukuun myydyin puhelin oli Samsungin suositun A-sarjan Galaxy A55, jota myytiin tarjouskampanjan siivittämänä. Listanousijoita olivat Honor 200 smart, Samsung Galaxy A25 sekä lokakuulta paluun tekevä Apple iPhone 16 pro.

”Myytyjen puhelimien keskihinta laski joulukuussa. Laitteita hankittiin etenkin tarjouskampanjoista, ja alle 200 euron puhelimia myytiin poikkeuksellisen paljon. Edullisemman hintaluokan puhelimet nostivat myös tyypillisesti päätään lahjakaudella”, Gigantin telecom-tuotteiden myyntipäällikkö Jyri Helistö kertoo.

Jouluvalmistelut käynnistyivät monessa taloudessa jo marraskuussa, kun lahjoja ostettiin pukinkonttiin Single’s Day ja Black Week -kampanjoista. Jouluostoksia hoidettiin yhä vahvasti myymälöissä, mutta verkko-ostaminen kasvoi viime vuodesta.

Telecom-markkinaan lisää tekoälyominaisuuksia ja puettavia laitteita

Joulukuussakin suosittu, edullisemman hintaluokan OnePlus Nord CE3 Lite oli Gigantin koko vuoden 2024 myydyin puhelin. Erityismaininnan Helistö antaa TOP 10 -listan ulkopuoliselle mallille.

”Vaikka Googlen puhelimet eivät näy TOP 10 -listalla, ovat ne keränneet nopeasti vannoutuneen ja yhä laajenevan käyttäjäkunnan. Aikoinaan puhelimien ominaisuuksissa kova juttu oli kosketusnäyttö ja kamera, nyt se on tekoälyominaisuudet. Moni toivoo laitteelta valmiuksia tekoälypäivityksille. Googlen Pixel-puhelimien suunnittelussa on otettu huomioon tekoälyn kehittyvät vaatimukset, mikä saattaa olla yksi syy hyvälle alulle Suomen markkinalla”, Helistö kertoo.

Helistön mukaan puhelimien tekoälyominaisuudet tulevat kasvamaan ja monipuolistumaan vuonna 2025, minkä ansiosta yhä useampi löytää tekoälystä itselleen sopivia käyttötarkoituksia. Tekoäly tulee esimerkiksi parantamaan kameratoimintoja entisestään, tarjoamaan entistä tarkempia henkilökohtaisia suosituksia sisällön käytössä sekä kehittyneempiä terveyden ja hyvinvoinnin seurannan ominaisuuksia. Lisäksi ääniohjaus ja kielenkäsittely kehittyvät niin, että puhelimet ymmärtävät yhä monimutkaisempia kysymyksiä ja konteksteja.

Tekoäly tulee näkymään lähitulevaisuudessa yhä vahvemmin myös puettavissa älylaitteissa, joiden suosio kasvaa entisestään.

”Gigantissa myytiin vuonna 2024 ennätysmäärä hyvinvoinnin mittaamiseen ja optimointiin tarkoitettuja aktiivisuusrannekkeita, älykelloja ja -sormuksia, ja kasvu jatkuu tulevanakin vuonna. Etenkin sormuksissa päällä on suoranainen buumi, mikä johtuu saatavuuden huimasta kasvusta. Tällä saralla Oura on vahva brändi, mutta kuukausimaksuton Samsung Galaxy Ring on luonut lisää hypeä ja vaihtoehtoja markkinaan”, Helistö avaa.

Gigantin joulukuun myydyimmät puhelimet TOP 10

Samsung Galaxy A55 (3.) OnePlus Nord CE4 Lite (2.) Samsung Galaxy A15 (1.) Apple iPhone 15 (4.) OnePlus Nord CE3 Lite (5.) Honor 200 smart (-) Samsung Galaxy A25 (-) Nokia C32 (6.) Apple iPhone 16 pro (-) Apple iPhone 13 (7.)

Gigantin vuoden 2024 myydyimmät puhelimet TOP 10