Kuunkuiskaajat tekevät paluun – Uusi sinkku “Äänekäs sydän” ilmestyy tammikuussa

Kuunkuiskaajat nousi valtakunnalliseen suosioon vuoden 2010 Euroviisuissa kappaleellaan “Työlki ellää”, ja heidän energinen lavaesiintymisensä jäi monien mieliin. Yhtyeen tarina koki kuitenkin katkoksen ja välirikon vuonna 2016, kun työelämän paineet ja henkilökohtaiset haasteet johtivat duon lopettamiseen. Nyt, lähes kymmenen vuotta myöhemmin, he ovat yhdistäneet voimansa uudelleen.

Äänekäs sydän – Paluu juurille ja jotain täysin uutta

“Äänekäs sydän” on voimakas ja tunteikas kappale, joka heijastaa yhtyeen elämänkokemuksia ja uuden alun tunnelmia. Kuunkuiskaajien tunnusomainen iskelmäfolk-henkisyys ja upeasti yhteen soivat harmoniset lauluosuudet saavat täydennystä kappaleen syvällisestä tarinasta. Laulu on äänitetty Susan Ahon kotipihassa, vanhassa kanakopissa, joka on muunnettu tunnelmalliseksi studioksi.

Rajut riidat erotti - Ystävyys, rakkaus ja musiikki lopulta yhdisti

“Ensimmäinen askel oli korjata välillämme ollut kuilu. Ystävyyden uudelleen rakentaminen oli tärkeintä, ennen kuin palasimme musiikin pariin,” kertoo Susan Aho.

Johanna Hytti lisää: “Uusi kappale heijastaa toipumisen, ilon ja avoimuuden teemoja. Olemme löytäneet uuden tavan tehdä musiikkia – kiireettä ja sydämellä.”

Osa suurempaa comebackia

Vuosi 2025 on vasta alkua Kuunkuiskaajien uudelle tulemiselle. “Äänekäs sydän” aloittaa matkan kohti uusia kappaleita ja energisiä live-esiintymisiä. Keväällä ja kesällä duon voi odottaa näkevän festivaaleilla ja tapahtumissa, joissa he esittävät niin uutta materiaalia kuin vanhoja suosikkejaan.

Kuunkuiskaajien uusi aikakausi, “Vol. 2”, symboloi matkaa vaikeuksien kautta musiikin uudelleen löytämiseen.

“Halusimme tehdä tämän omilla ehdoillamme ja omassa tahdissamme. Tämä ei ole vain musiikkia, vaan matka takaisin juurillemme ja omaan aitouteemme,” Aho kertoo.

Kappaleen tiedot

Laulu: Susan Aho & Johanna Hytti

Sävellys: Susan Aho

Sovitus: Susan Aho, Johanna Hytti & Jarno T Karjalainen

Sanat: Timo Kiiskinen

Haitari: Susan Aho

Harmooni & piano: Johanna Hytti

Kontrabasso: Jarno T Karjalainen (Kaihon Karavaani)

Perkussiot: Markus Jaatinen (Kaihon Karavaani)

Kitara: Rocka Merilahti (Kaihon Karavaani)

Tuottaja: Jarno T Karjalainen & Kuunkuiskaajat

Miksaus & masterointi: Jussi Jaakonaho

Kustantaja: Susan Aho & Johanna Hytti

Levy-yhtiö: Kuunkuiskaajat

ISRC-koodi: FIKUN2400001

Susan Aho

50-vuotias muusikko asuu Sysmässä entisessä mummolassaan. Kansanmusiikin maisteri Sibelius-Akatemiasta. Järjestänyt Tikkala Folk -festaria vuodesta 2009. Värttinä-yhtyeen jäsen vuodesta 1997.

Johanna Hytti

48-vuotias muusikko asuu Espoossa. Kansanmusiikin maisteri Sibelius-Akatemiasta, laulunopettaja, NLP-valmentaja ja LCF Life Coach. Värttinä-yhtyeen jäsen 2001-2012.

Kuunkuiskaajat

Vuosina 2008-2016 toiminut iskelmä-folkduo tekee paluun ja julkaisee Äänekäs sydän -biisin sekä videon 8. tammikuuta 2025.

Kuunkuiskaajien tarinaa ja paluuta käsitellään myös Me Naiset -lehden artikkelissa 8. tammikuuta 2025. Artikkeli tarjoaa syvällisempiä katsauksia yhtyeen menneisyyteen, sovinnon hetkiin ja uuteen alkuun.