Lahjoitusmäärät kasvoivat pääkaupunkiseudun seurakuntien joulukeräyksessä

Lahjoitukset ovat merkittävä apu monen vähävaraisen perheen jouluun. Keräystuloksissa on alueellista vaihtelua: 17 seurakuntaa vastasi, että keräystulos pysyi ennallaan tai jopa parani edellisvuodesta, kun taas neljässä seurakunnassa se pieneni.

– Keräys onnistui hienosti. Tässä taloustilanteessa olimme etukäteen vähän huolissamme siitä, miten pystymme auttamaan mahdollisimman montaa apua tarvitsevaa. Ihmisten auttamishalu ja kyky nähdä lähimmäisen tilanne on koskettanut meitä diakoniatyöntekijöitä monta kertaa, Malmin seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Elina Leppihalme kiittelee.

Rakenna joulupuu -nimellä toteutetun keräyksen kautta sai apua ainakin pitkälti yli 4 000 henkilöä. Suurin osa lahjoituksista on lahjakortteja ruoka- ja vaatekauppoihin. Lahjakortteja kertyi lähes 2000 kappaletta ja niiden arvo ylitti 90 000 euroa. Lasten ja nuorten lahjatoiveiden mukaisiin paketteihin lahjoittajat ovat käärineet lisäksi esimerkiksi leluja, vaatteita, elokuvalippuja ja hampurilaislahjakortteja. Diakoniatyö välitti perille myös satoja joulukukkia sekä kasseja, jotka sisälsivät esimerkiksi kahvia ja suklaata. Villasukkia saatiin niin ikään suuret määrät.

Lahjakortteja saatiin runsaasti myös Mannerheimin lastensuojeluliiton kautta sekä Lions Clubien ja Marttojen kautta. Useat Lions Clubit järjestivät lisäksi ruokakaupoissa mahdollisuuden ostaa elintarvikkeita diakoniatyön välityksellä lahjoitettavaksi.

Tiukilla olevien ihmisten tilanne vaikeutunut entisestään

Helsingin Mikaelin seurakunnan johtavan diakoniatyöntekijän Outi Juntusen mukaan suurimmalla osalla syynä avun hakemiseen on pitkäaikainen pienituloisuus.

– He elävät esimerkiksi pienellä eläkkeellä tai toimeentulotuella tai ovat opiskelijoita. Hallituksen leikkausten myötä monen asumistuki on pienentynyt samalla kun vuokra on voinut nousta. Myös ruuan hinnan nousu vaikuttaa.

Mikaelin seurakunnassa lahjoituksia saatiin ennätysmäärä.

– Tähän on varmaan vaikuttanut julkinen keskustelu yhteiskunnan tukien leikkauksista samoin kuin mediassa näkynyt lapsiperheiden ahdinko joulun lähestyessä, Juntunen arvioi.

Keräykseen osallistuminen on monelle perinne.

– Tämä keräys on toteutettu meillä vakiintuneesti jo vuosia, joten alueen ihmiset osaavat odottaa sitä. Hyvää varmasti on myös keräyksen paikallisuus ja se, että apu menee lyhentämättömänä perille, hän jatkaa.

Diakoniatyöntekijät kertovat laajalti hyvästä palautteesta, jota lahjan saajilta tulee. ”Avustus tuli todella tarpeeseen”, ”Ihanaa, että joku välittää", "Jumala on olemassa", "Onko joku oikeasti ajatellut minua?", ovat esimerkkejä Espoonlahden seurakunnan saamista palautteista. Myös lahjoittajat olivat kiitollisia mahdollisuudesta tehdä hyvää.

Seurakuntien diakoniatyöntekijät ovat toimittaneet lahjat perille. Osa niistä jaetaan nyt uuden vuoden puolella.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Espoo

Espoon seurakuntien diakonian asiantuntija Lilli Snellman, p. 040 531 1006, lilli.snellman@evl.fi

Helsinki

Malmin seurakunnan diakoniajohtaja Elina Leppihalme, p. 09 2340 4525, elina.leppihalme@evl.fi

Mikaelin seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Outi Juntunen, p. 09 2340 4843, outi.juntunen@evl.fi

Kauniainen

Nuorisodiakoni Sonja Holkerinoja, p. 050 464 7001, sonja.holkerinoja@evl.fi

Vantaa

Hakunilan seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Liisa Juusela, p. 09 830 6509, liisa.juusela@evl.fi