Vuoden luontokuvat 2024 –näyttelyssä on kuusi espoolaisten ottamaa kuvaa

Valtakunnallisen kilpailun palkituista kuvista peräti kuusi on espoolaisten kuvaajien ottamia. Espooseen tuli kaksi sarjavoittoa, 2. sija sarjassa Ihminen ja luonto, 3. sija sarjassa Muut eläimet sekä kaksi kunniamainintaa.

Nuorten (alle 18 v.) sarjan voitti Tiitus Hanf hauskalla toimintakuvalla rusakoiden karkeloista kevätjäällä. Ihminen ja luonto -sarjan voitti Elmeri Juuti pysäyttävällä ilmakuvalla suoluonnon ahdingosta. ”Kuva sanoittaa yhteiskunnallista keskustelua soiden suojelusta, luonnon ennallistamisesta ja ilmastonmuutoksesta”, toteaa kilpailun tuomaristo.

Muut kilpailussa menestyneet espoolaiset ovat Paul Stevens, Jukka-Pekka Tikkanen, Pekka Tuuri ja Juha Syväranta.

Näyttelyn yhteydessä järjestetään kaksi tapahtumaa:

Luontovalokuvaaja tavattavissa -tapahtumaan su 19.1.2025 klo 13–15 voit tulla kysymään espoolaisilta kuvaajilta vinkkejä onnistuneen luontokuvan ottamiseen.

Suon maailmassa -kuvaesityksessä 9.3.2025 klo 13 nähdään Elmeri Juutin kuvia.

44. kerran järjestettyyn kilpailuun osallistui 774 kuvaajaa yli 12 000 kuvalla. Kilpailussa oli tuttuun tapaan yhdeksän sarjaa, joista yhden teema on vaihtuva. Vuonna 2024 uutena sarjana oli Mustavalkoiset kuvat.

Vuoden luontokuvat -näyttelyssä on jokaisesta sarjasta kolme parasta ja kunniamaininnan saanet kuvat, yhteensä 38 kuvaa. Mukana luonnollisesti myös Vuoden Luontokuvaksi 2024 valittu ”Ruuhka”, Timo Myllärin huikea lintukuva lentävästä suokukkoparvesta.

Villa Elfvikin luontotalo (Elfvikintie 4, Espoo) on avoinna ma-pe klo 9–15 ja su klo 10–16. Café Elfvik on avoinna viikonloppuisin talon aukioloaikoina. Näyttelyyn ja tapahtumiin on vapaa pääsy.