Janne Laine Lumme Energian uudeksi toimitusjohtajaksi

Lumme Energian toimitusjohtajana on aloittanut 1.1.2025 Janne Laine. Hän on toiminut yhtiön yritysasiakasliiketoiminnasta ja salkunhallinnasta vastaavana liiketoimintajohtajana vuodesta 2020 lähtien. Laineella on yli 20 vuoden kokemus energia-alalta, ja hänen urapolkunsa kattaa muun muassa tehtäviä salkunhallinnan, energiapalveluiden ja liiketoimintajohdon parissa.