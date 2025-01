Kela-taksin palveluntuottajat jatkavat vuosina 2025–2026

Kela-taksin palveluntuottajien sopimus Kelan kanssa päättyy vuoden 2024 lopussa. Kela on päättänyt ottaa käyttöön optiovuodet 2025 ja 2026, ja kaikki palveluntuottajat ovat sitoutuneet tuottamaan palvelua optiovuosien ajan. Kela-taksipalvelu jatkuu siis nykyisten palveluntuottajien voimin 31.12.2026 asti.

Kela kehittää palvelun seurantaa yhdessä palveluntuottajien kanssa

Kela seuraa taksikuljetusten toteutumista tiiviisti ja kehittää matkojen seurantaa yhdessä palveluntuottajien kanssa. Tavoitteena on parantaa erityisesti matkojen toteutumisaikojen seurantaa ja varmistaa, että palvelu on sopimuksen mukaista. Palvelun luotettavuus on yksi tärkeimpiä vaatimuksia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakkaan taksimatkat toteutuvat sovitun aikataulun mukaan. Jatkossa Kela saa palveluntuottajilta nykyistä tarkempia tietoja, esimerkiksi juuri matkojen toteutumisesta aikataulun mukaisesti.

Asiakkaan maksama omavastuu säilyy ennallaan

Kelan korvaamien matkojen omavastuu säilyy ennallaan vuonna 2025. Asiakas maksaa yhdensuuntaiselta matkaltaan edelleen enintään 25 euroa, ja Kela korvaa sen ylittävät kustannukset. Myös vuosiomavastuu pysyy samana (300 euroa). Kela seuraa vuosiomavastuun täyttymistä ja välittää tiedon Kela-taksien tilausvälityskeskukselle. Matkasta ei tarvitse maksaa omavastuuta sen jälkeen, kun vuosiomavastuu on täyttynyt.

