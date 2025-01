Heurekassa yksi vilkkaimmista vuosista

Vuoden 2024 kävijämäärä on ylittynyt vain kuudesti aiemmin Heurekan historiassa. Koronapandemian jälkeen Heurekan kävijäluvut ovat olleet keskimääräistä huomattavasti korkeampia jo yli kaksi vuotta peräkkäin. Tiedekeskuksen houkuttelevan tarjonnan lisäksi myös Museokortin suosion kasvu on tukenut Heurekan kävijämääräkehitystä. Heurekan kävijöistä noin 20 % tulee tiedekeskusvierailulle Museokortilla.

Heurekan suosio näkyy myös tutkimustuloksissa, sillä tiedekeskus ylsi jälleen kärkisijoille vuosittaisessa Taloustutkimuksen Vapaa-ajankeskusten imagot 2024 -tutkimuksessa. Suosittelutodennäköisyyden ja mielikuvatekijöiden yhteisvaikutuksen perusteella Heureka oli selkeästi ykkösenä kaikkiaan 31 tutkitusta vapaa-ajankeskuksesta, ja yleisarvosanalla mitattuna toisella sijalla vain sadasosan erolla ykköseen.

Menneen vuoden vetonauloja ovat olleet Leikin voima - ja Matkalla avaruudessa -näyttelyt, jotka ovat houkutelleet erityisen paljon lapsiperheitä tiedekeskukseen. Leikkimielisyyteen ja uteliaisuuteen kannustava Leikin voima -näyttely on avoinna vielä 6.1.2025 asti, jonka jälkeen sen tilalle avautuu 8.2.2025 Jääkauden jättiläiset -näyttely. Helmikuusta 2024 asti auki olleen suositun Matkalla avaruudessa -näyttelyn on nähnyt jo yli 300 000 kävijää. Avaruusnäyttely on avoinna vielä noin vuoden ajan 11.1.2026 asti.

Heurekassa odotetaan 10 miljoonan kävijän rajan ylittyvän alkuvuonna 2025. Kaikkiaan Heurekan näyttelyitä on nähnyt maailmalla yli 30 miljoonaa ihmistä.

