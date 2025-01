Vahvat ei kiusaa – Pohjois-Pohjanmaalla lukukausi alkaa voimamiesten kera

Monessa Pohjois-Pohjanmaan yläkoulussa lukukausi saa erikoisen startin.

Suomalaisen voimamiesurheilun kärkinimiin lukeutuvat Mika "El Toro" Törrö ja Jarkko "Liekki" Mehtälä vierailevat kahdeksalla eri paikkakunnalla Pohjois-Pohjanmaalla tammi-maaliskuussa.

”Pääsemme nostamaan esiin sitä, kuinka voimme itse kukin ehkäistä kiusaamista ja syrjäytymistä. Puheemme pohjautuvat ennen kaikkea omiin kokemuksiimme”, sanoo Suomen vahvimmaksi mieheksi vuonna 2023 noussut Mehtälä.

Oma esimerkki edellä



Voimamiehet puhuvat ”Nuorten asialla” -kiertueellaan esimerkiksi siitä, kuinka he itse ovat onnistuneet löytämään oman etenemispolkunsa vaikeassa elämäntilanteessa.

Luvassa on koskettavaa asiaa myös siitä, kuinka Mika Törrö pääsi irti päihderiippuvuudestaan, asunnottomuudestaan ja vankilakierteestään tukiverkoston ja urheilun avulla.



”Koskaan ei ole liian myöhäistä löytää uutta polkua ja parempaa elämää. Liikunta on usein avain sekä fyysiseen että henkiseen hyvinvointiin. Me voimme omillakin esimerkeillämme näyttää, kuinka kaikille löytyy oma mielekäs tapa liikkua,” Törrö sanoo.



Milloin nuorille kisoja?

Voimamieskaksikon koulukiertue käynnistyi marraskuussa Varsinais-Suomen Mynämäessä.

Vakavan asian ohella Törrön ja Mehtälän vierailu tarjoaa oppilaille mahdollisuuden testata voimanais- ja voimamiesurheilusta tuttuja lajeja kuten etupitoa, farmikävelyä ja säkinlastausta 20-40 kilon säkeillä.

”Ensikokemusten perusteella innostus on ollut erinomainen. Oppilaat ovat jopa kyselleet, milloin oikein järjestetään nuorille sopivia kisoja”, Mehtälä sanoo.

Koulukiertueelle haetaan jatkoa myös keväälle ja ensi syksylle.

”Kiertue elää kysynnän ja kilpailukalenterin mukaan. Mika on tulessa jo helmikuussa Strongman Champions Leaguen Iceman-kilpailussa Joensuussa, ja kesää kohti kilpailukalenteri perinteisesti tiivistyy”, Mehtälä sanoo.



INFO: Mika Törrön ja Jarkko Mehtälän Nuorten asialla -kiertue vierailee yläkouluilla seuraavasti

7.1. Haapajärvi

8.1. Reisjärvi

9.1. Kärsämäki

10.1. Pyhäjärvi

21.1. Oulainen

22.1. Merijärvi

28.2. Haapavesi

13.3. Kannus

Kiertue jatkuu muilla paikkakunnilla kysynnän mukaan. Vierailu on luvassa myös Juankoskelle, mutta sen päivämäärä on vielä avoin.