Vaasan kaupunginteatterin ohjelmisto tarjosi monipuolisuutta

Vuosi 2024 käynnistyi kahdella yhteistyöproduktiolla. Lukudraamassa Vaasan kaupunginteatteri, Wasa Teater ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kolme ohjaajaopiskelijaa koostivat kolme lukudraamaesitystä teatteriravintola Kulmaan. Yhteisin sävelin -musiikkiteatterikonsertti toteutettiin puolestaan yhdessä Vaasan kaupunginorkesterin ja Vaasan oopperayhdistyksen kuoron kanssa.

Ensi-iltansa 22.2.2024 Julia-näyttämöllä sai Pasi Lampelan kirjoittama ja Johanna Freundlichin ohjaama Nollaneljäviisi. Huumeriippuvuutta käsittelevä palkittu draama keräsi noin 1500 katsojaa sekä kiitosta niin katsojilta kuin kriitikoilta. Astrid Lindgrenin klassikkotarina Peppi Pitkätossu juhli ensi-iltaansa Romeo-näyttämöllä 23.3.2024 ja keräsi lisäesitysten saattelemana 5 800 katsojaa. Keväällä teatterilla nähtiin myös monipuolisia vierailuja sekä Vaasan lyseon lukion ja Vaasan kaupunginteatterin yhteistyöhanke Kulttuuriakatemia teoksella Palaneen käryä.

Syksyn avasi Julia-näyttämöllä 5.9.2024 vauhdikas lastennäytelmä Huvioikeus, joka tehtiin yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa. Kantesityksen näki tiiviillä esityskaudellaan noin 1200 silmäparia. Ensi-iltansa Romeo-näyttämöllä 12.9.2024 sai vaikuttava klassikkomusikaali Cabaret. Reija Wäreen ohjaama ja koreografioima musikaali kuljettaa katsojat 1930-luvun Berliiniin vielä kevätkaudellakin. Tanssiteatterillinen teos Vaikutetut sai ensi-iltansa 24.10.2024 ja toi Julia-näyttämölle teatterin tanssijat yhdessä Vaasan kansalaisopisto Alman rohkeiden nuorten kanssa. Katsojapalautteissa kehutun kantaesityksen koreografioi taiteen akateemikko Marjo Kuusela. Vuoden viimeinen ensi-ilta, Komisario Palmun erehdys, nähtiin Romeo-näyttämöllä 1.11.2024. Aimo Räsäsen tähdittämä teatteriversio Mika Waltarin tarinasta keräsi loppuvuoden aikana noin 4000 katsojaa ja jatkaa ohjelmistossa myös keväällä. Syksyn aikana nautittiin myös vierailuesityksistä niin teatteriravintola Kulman näyttämöllä kuin Romeossa ja Juliassa.

Yleisötyön osalta vuoteen mahtui niin teosesittelyitä, kulissikierroksia, koulu- ja päiväkotiesityksiä, keskustelutilaisuuksia ja yleisötapahtumia. Syksyllä innokkaat kahdeksasluokkalaiset Taidetestaajat pääsivät testaamaan Cabaret-musikaalin. Syksyllä teatterilla aloitti myös uusi yleisötyöntekijä Riina Kontiokoski, joka on kohdannut yleisöä niin kulisseissa kuin niiden ulkopuolella.

”Syyskaudelle rakensimme rikkaan ohjelmiston rakastetutusta musikaalista tanssiteatteriin ja jännitysnäytelmään. On hienoa, että pystymme tarjoamaan katsojillemme moniäänisiä tarinoita, jotka viihdyttävät, herättävät keskustelua ja mahdollistavat uusia kokemuksia. Teatterin on nähtävä elämän kirjo ja siihen me rohkeana teatterina olemme pyrkineet ja pyrimme jatkossakin esittävään taiteeseen kohdistuneista leikkauksista huolimatta”, toteaa teatterinjohtaja Seppo Välinen.

Kevään käynnistää Puccinin oopperaklassikko Tosca, joka saa ensi-iltansa Romeo-näyttämöllä 16.1.2025. Mike Bartlettin komediallinen ja älykäs Cock saa ensi-iltansa Julia-näyttämöllä 20.2.2025 ja kevään huipentaa koko perheen näytelmä Koiramäen Suomen historia, joka saa ensi-iltansa Romeo-näyttämöllä 20.3.2025. Keväällä koetaan myös ajatuksia herättävää lukudraamaa, toivottuja vierailuja sekä monipuolisia yleisötapahtumia.

”On ilahduttavaa nähdä, että yleisö on enenevässä määrin löytänyt katsomoon syksyn aikana. Kevät lähteekin lennokkaasti käyntiin Toscan pian loppuunmyydyillä esityksillä”, kertoo myyntipäällikkö Mari Omars.

