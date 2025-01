Helsingin kaupunginvaltuusto täyttää 150 – Vuoden aikana juhlitaan valtuustoa, demokratiaa ja kaupunkilaisia

Työllisten määrän kasvu pääkaupunkiseudulla perustuu pitkälti ulkomaalaistaustaiseen väestöön 18.12.2024 14:13:01 EET | Tiedote

Pääkaupunkiseudun asukkaista on ulkomaalaistaustaisia jo useampi kuin joka viides. Suomeen muualta muuttaneiden tilanne työmarkkinoilla on keskimäärin heikompi kuin suomalaistaustaisilla. Silti viime vuosina tapahtunut työllisten määrän kasvu perustuu miltei täysin alueen ulkomaalaistaustaisiin. Monissa ammattiryhmissä Suomeen muuttaneiden antama työpanos on korvaamaton. Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten keskuudessa nuorten naisten tilanne on usein parempi kuin samaan väestöryhmään kuuluvien miesten.