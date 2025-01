Huittislainen pariskunta ajautui vaikeuksiin koiransa kanssa – Koti koiralle -ohjelman asiantuntija kertoo paimenkoirille tyypillisestä haasteesta

Koti koiralle -kauden avausjaksossa tutustutaan Huittisissa asuvan Anniinan ja Konstan islanninlammaskoira Uunoon. Anniina kuvailee Uunoa ihmisrakkaaksi, ja se tulee muiden koirien kanssa toimeen. Anniinan mukaan Uunolla on todella vahva paimennusvietti muihin islanninlammaskoiriin verrattuna.

– Se tykkää jahdata kaikkea mahdollista. Se haukkuu autoille sillä ajatuksella, että se haukkuu autoa ajamaan haluamaansa suuntaan, Anniina kertoo.

Konstan mukaan Uuno juoksee jopa melkein auton alle yrittäessään paimentaa autoa väkisin. Yksi läheltä piti -tilanne Uunolla onkin ollut, kun ohi ajanut moottoripyörä oli ajaa sen päälle.

– Sen jälkeen Uuno on jännittänyt moottoripyöriä, se säikähti sitä niin paljon. Uuno etsii uutta kotia, koska se ei ole sopeutunut kaupunkiin, ja ohi kulkeva liikenne on ongelma. Täällä menee paljon autoja ja ihmisiä, ja Uuno haluaisi lähteä niiden kaikkien perään, Anniina sanoo.

– Lenkillä käymisestä on tullut vaikeaa, koska Uuno alkaa jo pihassa paimentaa kaikkia ohikulkijoita, Konsta jatkaa.

Ohjelman juontaja Janni Hussi kysyy asiantuntija Tommy Wiréniltä, onko koiran mahdollista oppia pois kokemastaan traumasta.

– On se muistissa, mutta sitä pystyy hallitsemaan. Sen kanssa voi elää. Paimenkoirille käy aika helposti tuolla tavalla. Jos se on koiralle ominaista, voi pelkällä pallon ja kepin heittämisellä saada sen tuollaiseen tilaan. Kaikki liike on sille saalisärsykettä, joten se on koiran näkökulmasta jatkuvasti saalistustilanteessa. Sitä pitäisi olla muutaman kerran viikossa tai ehkä kerran päivässä. Jos se tapahtuu kymmeniä kertoja lenkillä, on koiran hella täysillä koko ajan. Tuollaisessa ympäristössä koiran kuntouttaminen on aika mahdotonta, Tommy sanoo.

Uuno pääsee tapaamaan uusia omistajaehdokkaitaan, Pernajan Vanhassakylässä asuvia Siniä ja Michaelia. Löytyykö yhteinen sävel? Löytääkö Uuno rauhallisemman loppuelämän kodin?

Koti koiralle Nelosella ja Ruudussa maanantaisin 7. tammikuuta alkaen klo 20.