Tarottulkitsija ratkoo murhia tuoreessa novellikokoelmassa

"Kapina sortovaltaa vastaan" kertoo punakaartin radikaalista taistelusta Suomen vapauden puolesta 14.11.2024 11:30:26 EET | Tiedote

Mirjam Nordströmin historiallinen romaani Kapina sortovaltaa vastaan on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Lentävän osaston aktivistiryhmä osoitti mieltään Venäjän valtaa vastaan rikollisin ja väkivaltaisin keinoin. Sanomalehtien ja oikeuden pöytäkirjatekstien pohjalta taitavasti punottu kertomus seuraa yksityiskohtaisesti aikanaan “rosvokoplaksi” ristityn ryhmittymän seikkailuja, sisäisiä suhteita ja salamurhasuunnitelmia. Ääriaktivistit ryöstivät pankkeja, murtautuivat dynamiittivarastoihin ja tuhosivat poliisien sekä syyttäjien asuinrakennuksia. He juonivat Nikolainkirkon räjäyttämistä, murhasivat ilmiantajia ja järjestivät Viaporin kapinan elokuussa 1906. Vaikka kiihkon muuttuminen kapinaksi vei osalliset oikeuteen asti, perustelivat he toimiaan välttämättömänä tienä kohti Suomen vapautta. Mirjam Nordström on aiemmin kirjoittanut kaksi sukututkimuskirjaa. Hän on myös toiminut toisena tekijänä "Mitä pahaa on pilvilinnoissa" -teoksessa, joka nousi Helmet-verkoston luetuimpien