Nina Tapio, Sonja Lumme, Mikko Töyssy – tässä ovat uudet Tähdet, tähdet -kilpailijat

Kilpailijoiden joukossa nähdään musiikin moniottelijoita, konserttilavoja valloittaneita viihdetaiteilijoita, kameleonttimainen stand up -koomikko, villieläimellinen hip hop -artisti, säihkyviä musikaalitähtiä sekä musiikkia hengittäviä näyttelijöitä.

Tähdet, tähdet -kilpailijoina nähdään Mika Ikonen, näyttelijä Yasmine Yamajako, laulaja Sonja Lumme, näyttelijä Chike Ohanwe, koomikko Fathi Ahmed, näyttelijä Mikko Töyssy, näyttelijä Ronja Alatalo, hip hop -artisti Ramses II, laulaja Nina Tapio, muusikko Kärtsy Hatakka ja laulaja Emma Salokoski.

Osallistujat pääsevät sukeltamaan eri musiikkityyleihin, ja kauden aikana kuullaan esityksiä niin euroviisujen, rockin kuin iskelmän maailmoista.

Ohjelman tuomareina nähdään aikaisemmilta kausilta tutut Juuso Mäkilähde, Lilli Paasikivi ja Sami Yaffa. Ohjelman juontaa upea, rytmeistä sykkivä Susanna Laine.

JUUSO MÄKILÄHDE

TV:stä ja radiosta tuttu viihteen moniottelija Juuso Mäkilähde tunnetaan Radio Suomipopin Aamulypsyn juontajana, joka elää ja hengittää musiikkia. Olipa kyseessä hip hop tai R’n’B, Juuso on musadiggari sydänjuuriaan myöten. Tähdet, tähdet -tuomaristossa Juuson tehtävänä on olla ”kansan ääni” ja arvioida kilpailijoita lempeän humoristisella ja helposti lähestyttävällä otteellaan.

LILLI PAASIKIVI

Lilli Paasikivi on kulttuurimaailman loistava multitalentti, joka toimii asiantuntijatehtävissä, taiteellisena johtajana, luennoitsijana sekä esiintymisvalmentajana. Tähdet, tähdet -tuomarina Lilli aikoo ottaa kannustavan roolin, tavoitteenaan rohkaista kilpailijoita kehittymään ja saavuttamaan parhaan mahdollisen version itsestään ohjelman aikana.

SAMI YAFFA

Sami Yaffa on rockin kiistaton legenda, ja hänen nimensä tunnetaan ympäri maailmaa. Yaffa on ollut mukana ikonisten yhtyeiden, kuten Pelle Miljoona Oy:n, Hanoi Rocksin, Joan Jett and the Blackheartsin sekä The New York Dollsin riveistä. Tähdet, tähdet -tuomarina Sami arvostaa aitoutta ja odottaa kilpailijoilta esityksiä, jotka koskettavat ja puhuttelevat sekä häntä että yleisöä.

Tähdet, tähdet -kilpailijoina estradille nousevat:

YASMINE YAMAJAKO

“Kun täytin 30, päätin, etten enää vetäydy vaan menen kohti. Tähdet, tähdet - ohjelmassakin aion rohkeasti toteuttaa tätä lupausta.”

Pieni merenneito- ja Moulin Rouge -hittimusikaaleista tuttu näyttelijä Yasmine Yamajako on pian esikoisalbuminsa julkaiseva laulajalahjakkuus. Yasminelle musiikki ja esiintyminen ovat olleet läsnä jo pienestä pitäen. Hän vieraili räppäri Cheekin Syypää sun hymyyn -kappaleella vuonna 2012, ja kappaleen musiikkivideota on katsottu Youtubessa jo yli 13 miljoonaa kertaa. Tähdet, tähdet -lavalla Yasmine aikoo laittaa itsensä likoon – oli kyseessä sitten kestosuosikki R’n’B tai rakkaisiin muistoihin yhdistyvä iskelmä.

KÄRTSY HATAKKA

“Veljeni tutustuttivat minut progeen ja rokkiin, mutta olen aina tykännyt myös elektronisesta musiikista. Tässä ohjelmassa makeinta on se, että vanha punkkari ja metalliheppu pääsee luvan kanssa leikkimään eri musiikkigenrejen parissa.”

Laulaja ja lauluntekijä Kärtsy Hatakka on tullut tunnetuksi Waltari-yhtyeen keulahahmona. Uraan mahtuu niin maailmankiertueita kuin useita studio- ja sooloalbumeja. Tähdet, tähdet -kisassa Kärtsy aikoo hypätä uusiin buutseihin ja tuoda upeita esityksiä yleisön eteen – oli genre mikä hyvänsä.

RAMSES II

“Koen olevani hemmetin onnekas päästessäni mukaan Tähdet, tähdet -ohjelmaan. Aion vetää täysiä tämän matkan.”

Ramses II nousi koko kansan suosioon Villieläin-kappaleellaan vuonna 2022. Kappaletta on kuunneltu musiikkipalvelu Spotifyssa huimat 21,8 miljoonaa kertaa. Ramses II on aina rakastanut laulamista, ja hän lähteekin Tähdet, tähdet -ohjelmaan haastamaan itseään sekä laulajana että viihdyttäjänä. Ramses II on valmis yllättämään yleisön monipuolisuudellaan ja heittäytymiskyvyllään.

RONJA ALATALO

”Musiikki on yksi isoimmista asioista elämässäni – sen kautta pääsen käsiksi syvimpiin tunteisiini. On ihanaa olla mukana tässä ohjelmassa.”

Näyttelijä Ronja Alatalo on rakastanut laulamista aina, ja hän on ollut musiikin suurkuluttaja lapsesta lähtien. Tähdet, tähdet -ohjelmassa Ronja hakee uusia mullistavia kokemuksia ja haastaa itseään niin esiintyjänä kuin laulajana. Hän aikoo nauttia Tähdet, tähdet -matkasta joka solullaan, eikä malta odottaa pääsevänsä heittäytymään täysillä musiikin vietäväksi ja välittämään tunteita esitystensä avulla.

SONJA LUMME

“Olen aina valinnut omat polkuni, ja lähden tässäkin tekemään omat versioni – odotan innolla pääseväni yleisön eteen.”

Sonja Lumme on tullut tunnetuksi sekä monipuolisena viihdetaiteilijana että arvostettuna jazzlaulajana, joka on hurmannut suomalaiset laulullaan jo vuosikymmenten ajan. Vuoden 1985 Euroviisujen myötä koko kansan tuntemaksi nousseen Sonjan vahvuutena ovat vahva lavakarisma, monipuolisuus laulajana sekä kyky eläytyä eri genreihin. Sonja onkin valmis lumoamaan yleisönsä, oli kyseessä sitten ravisuttava rock tai tunteita herättävä iskelmä.

NINA TAPIO

“Tässä kisassa hauskinta on se, että pääsee hyppäämään mukavuusalueen ulkopuolelle ja leikkimään eri musiikkigenrejen parissa.”

Pitkän uran laulajana sekä musikaali- ja ääninäyttelijänä tehnyt Nina Tapio tunnetaan parhaiten Taikapeilin toisena laulajana. Duo nousi suosioon vuonna 1994 hitillään Jos sulla on toinen. Edelleen keikkaileva ja lavoja kiertävä Nina aikoo heittäytyä Tähdet, tähdet -kisaan ja eri genrejen vietäväksi ennakkoluulottomasti ja avoimin mielin – hän aikoo valloittaa yleisön olemalla oma itsensä.

CHIKE OHANWE

”Vahvuuteni on energisyys ja se, että olen valinnut biisit, joihin minulla on tunneside. Aion todellakin pitää hauskaa tässä kisassa.”

Näyttelijänä ja artistina tunnetuksi tullut Chike Ohanwe nauttii päästessään haastamaan itseään musiikillisesti. Hän on valmis hyppäämään jokaiseen eteen tulevaan musiikkigenreen täysin palkein. Syksyllä Hevimpi reissu -elokuvassa nähty Chike on esiintynyt ja laulanut ympäri maailmaa, ja hän aikookin valloittaa yleisön laaja-alaisella äänellään ja energisyydellään.

FATHI AHMED

”Tähdet, tähdet -viihteen laareihin kuuluu tanssin, komiikan ja draaman lisäksi laulu. Se ei ole vahvuuteni, mutta voin panostaa kaikkeen muuhun.”

Stand up-koomikko, käsikirjoittaja ja näyttelijä Fathi Ahmed tunnetaan omiin havaintoihinsa pohjautuvasta absurdista huumorista. Tähdet tähdet -kilpailuun humoristi heittäytyy kauhun sekaisin tuntein, sillä musiikki ei ole hänen vahvuutensa. Omien sanojensa mukaan Fathi "tekee tämän kaiken pelko perseessä”.

EMMA SALOKOSKI

”Olen todella innoissani Tähdet, tähdet -ohjelmasta! Siisteintä on päästä hyppäämään eri rooleihin – saan tehdä sellaista, mitä en yleensä tee.”

Emma-palkittu laulaja ja lauluntekijä Emma Salokoski on musiikillinen kameleontti. Säveltämisen, levyttämisen ja esiintymisen lisäksi Emma johtaa myös omaa kuoroaan. Viime maaliskuussa Emma julkaisi Kauniita piikkejä -nimisen yhteisalbumin Maria Ylipään kanssa. Tähdet, tähdet -lavalla Emma palaa halusta päästä pöllyttämään omaa runotyttö-persoonaansa.

MIKA IKONEN

”Tähdet, tähdet -kisa on nostanut hyvällä tavalla pintaan esiintymisjännityksen, jonka luulin jo olevan kohdallani historiaa. On todella hyvä fiilis olla mukana ohjelmassa.”

Karismaattinen laulaja Mika Ikonen tuli tunnetuksi poikabändi XL5:n solistina, ja hän on tehnyt musiikkia myös poikansa, Pyry Aallon, kanssa. Mika tunnetaan lisäksi Käsityöläiset-yhtyeen solistina ja sooloartistina. Vaikka Mika on keikkaillut sooloartistina jo vuosia, tuo Tähdet, tähdet -lavalle astuminen kuitenkin mukanaan poissa olleen esiintymisjännityksen. Sen siivittämänä Mika aikoo näyttää, mihin kaikkeen hän kykenee, genressä kuin genressä.

MIKKO TÖYSSY

”Mahtavaa olla mukana kisassa ja tutustua samalla uusiin ihmisiin. Hyvällä fiiliksellä ja lauleskellen kohti Tähdet, tähdet -estradia.”

Näyttelijä Mikko ”Tökä” Töyssy on esiintymisen monitaituri ja kertakaikkinen huumorimies. Mikko tunnetaan muun muassa Putouksesta, Moderneista miehistä sekä lukuisista teatteri- ja elokuvarooleistaan. Sen lisäksi Mikko on synnynnäinen laulaja, ja nyt hän pääsee näyttämään, mihin kaikkeen hän Tähdet, tähdet -kilpailussa pystyykään.

Tähdet, tähdet Nelosella ja Ruudussa huhtikuussa.