Teoksen kevät 2025: Käännöshelmiä, kotimaisia huippuja ja uusia ääniä

Romaanit

Quynh Tran: Kun toiset nauttivat

Pietarsaarelainen, Malmössä asuva Quynh Tran valloitti esikoiskirjallaan Varjo ja viileys (2021) palkintoraadit ja lukijat. Uutuus Kun toiset nauttivat (När andra njuter, suom. Outi Menna) pureutuu teinitytön ja hänen äitinsä toiveisiin ja pettymyksiin sekä keskinäisiin suhteisiin. Pinnalta kepeä teos viiltää yllättäen ja uppoaa syvälle.

Ilmestyy huhtikuussa.

Ossi Nyman: Alkuhuuto

Ossi Nyman jättää Alkuhuuto-romaanissaan autofiktion taakseen. Hän eläytyy bussikuskin ja kassatyöntekijän romanssiin ja kuvaa, miten äärioikeisto houkuttelee niitä, joille ei muutoin ole valtaa tarjolla. Alkuhuuto on Nymanille käännös uuteen suuntaan, mutta nasevasta lauseestaan ja tarkasta katseestaan hän ei ole luopunut.

Ilmestyy tammikuussa.

Jarkko Volanen: Vainovalkeat

Helsinkiläiskirjailija Jarkko Volasen uutuusteos Vainovalkeat on tiheätunnelmainen romaani terrorin uhreista, sepitteellisistä identiteeteistä ja ihmisiä toisiinsa sitovasta rakkaudesta.

Ilmestyy maaliskuussa.

Karissa Kettu: H eli Hypatia Aleksandrialaisen matka pimeään

Esikoiskirjailija Karissa Kettu käy pelotta setvimään Hypatian, ensimmäisen tunnetun naismatemaatikon, -filosofin ja tähtitieteilijän, elämää ja kohtaloa. Runollisen romaanin taustalla sykkii ajanlaskun alun Aleksandria kiihkoilevine kansalaisineen.

Ilmestyy huhtikuussa.

J.P. Laitinen: Hirviö

Palkitun J.P. Laitisen uutuusteoksessa puolisonsa menettänyt kirjailija ajautuu syvälle ympäristökatastrofin maailmoihin. Hirviö on huikea päiväkirjaromaani, jossa yhden ihmisen eksistentiaalinen kriisi peilautuu koko planeetan kohtaloon.

Ilmestyy tammikuussa.

Sei Shōnagon: Tyynynaluskirja

Kaikkien listantekijöiden esiäiti Sei Shōnagon eli hovineitona 1000-luvun vaihteen Japanissa ja kirjasi terävänäköisiä havaintojaan hovin juonitteluista, romansseista ja omasta elämästään. Käännöskevään ehdottomiin huippuihin kuuluva teos ilmestyy Miika Pölkin briljanttina suomennoksena.

Ilmestyy huhtikuussa.

Anna Järvinen: Arvaamaton

Ruotsinsuomalainen Anna Järvinen kuvaa romaanissaan Arvaamaton (Otrygg, suom. Raija Rintamäki) äidin muistisairautta. Miltä tuntuu, kun äiti muuttuu yhtäkkiä lapseksi? Järvisen autofiktiivinen, lyyrinen proosa on kielellisesti herkkää, kapinoivaa ja kaunista; tiivistynyttä surua, kaipuuta ja rakkautta.

Ilmestyy huhtikuussa.

P. G. Wodehouse: Psmith ratkaisee

Englantilaisen humoristikirjailijan P. G. Wodehousen (1881–1975) Psmith ratkaisee (Leave it to Psmith, suom. Kaisa Sivenius) on taattua Wodehousea. Luvassa on huijauksia, helyvarkauksia ja mielipuolinen sotku. Huumorin mestarin maailmassa ovat kotonaan myös rakastettujen Jeeves-tarinoiden ystävät.

Ilmestyy helmikuussa.

Runot, esseet ja draama

Olli Sinivaara: Valoon, vihreään

Palkitun Olli Sinivaaran runoteos Valoon, vihreään vetäisee lukijan kevään heräämisen huumaan. Klassisen kuulaassa runokokoelmassa puut ja niiden vihreys innostavat puhujaa, joka ihaillen todistaa valon ja vuodenaikojen leikkiä lehvästöissä.

Ilmestyy helmikuussa.

Silja Järventausta: Vuorosana pihapiirissä

Ihastuttavan omaleimainen runoilija Silja Järventausta lähestyy kokoelmassaan Vuorosana pihapiirissä tuttua kotipihamiljöötä tapansa mukaan kielellä herkullisesti leikkien ja sen myötä näkymää uudistaen.

Ilmestyy tammikuussa.

Jantso Jokelin: Aikavuoret – Vaelluksia Sveitsin mieleen ja mysteeriin

Euroopan sydämessä vuorten keskellä sijaitsee Sveitsin valaliitto, valtioiden outolintu, jonka harvat tuntevat muuna kuin pikkutarkkojen insinöörien äveriäänä idyllinä. Kirjailija ja toimittaja Jantso Jokelin murtautuu matkaesseissään käkikellomaan ajukoppaan ja kulttuurihistoriallisiin raunioihin.

Ilmestyy helmikuussa.

Aristofanes

Antiikin Kreikan asiantuntijoista, tutkijoista ja kääntäjistä koostuva työryhmä on tehnyt suuren kulttuurityön kokoamalla yhteen ja suomentamalla kreikkalaisen komediakirjailijan Aristofanesin (n. 446 – n. 386 eaa.) näytelmiä. Näistä näytelmistä ovat ammentaneet innoitustaan lukuisat eri aikoina eläneet kirjailijat!

Ilmestyy huhtikuussa.

Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Vesa Vahtikari: Ravintola Kultainen Pökäle



Ravintola Kultainen Pökäle on kirja siitä, mikä yhdistää meitä kaikkia: kakasta. Kirjan kirjoittaja on antiikin tutkija Vesa Vahtikari, joka on pienten lasten vanhempana havainnut, että sen lisäksi että kakkaaminen on välttämätöntä, se herättää monesti riemua.

Ilmestyy huhtikuussa.

Tinka Baer: Pelättyjen paluu – Kaikujat 3

Satua ja scifiä yhdistelevän Kaikujat-sarjan kolmannessa osassa kaikki käy entistä kiperämmäksi, kun ihmiset jahtaavat peukalon mittaisia kaikujia ja odottamaton sakki ilmestyy paikalle. Nokkelaan seikkailujuoneen yhdistyy taitavasti nykyajan polttavien kysymysten käsittely. Kirja on suunnattu noin 8–12 -vuotiaille lukijoille.

Ilmestyy maaliskuussa.

Tietokirjallisuus

Philippe Sands: Talo Londres-kadulla – Pinochet Lontoossa ja natsirikollinen Patagoniassa

Lontoolaisen ihmisoikeusjuristin Philippe Sandsin uuden kirjan päähenkilöt ovat aikanaan Chileä diktaattorina hallinnut Augusto Pinochet ja oikeutta Etelä-Amerikkaan paennut pahamaineinen SS-upseeri Walther Rauff. Miesten elämäntarinat kietoutuvat toisiinsa synkällä tavalla: menneisyyden rikokset eivät ole haalistuneet, vaan päinvastoin ruokkivat uusia.

Ilmestyy toukokuussa.

Anna-Lena Laurén: Sodassa ei ole sovintoa

Sodassa ei ole sovintoa kertoo sodasta Ukrainassa. Laurén toimi Venäjän-kirjeenvaihtajana 16 vuoden ajan, kun Venäjä oli pikkuhiljaa muuttumassa Putinin hallitsemaksi diktatuuriksi. Kun Laurénin viisumia Venäjälle ei enää uusittu, hän siirtyi jatkamaan raportointia Kiovasta. Teokseen on koottu Laurénin kirjoituksia, jotka kertovat, millaista on ihmisten elämä sodan arjessa.

Ilmestyy maaliskuussa.

Pekka Järvinen: Mieleni minut tekevi – Kohti ihmisen itseymmärrystä

Psykologi Pekka Järvinen porautuu kirjassaan Mieleni minut tekevi syvälle ihmismielen tietoiseen ja tiedostamattomaan toimintaan. Järvinen tarkastelee muun muassa tunteita, narsismia, perfektionismia, kateutta ja masennusta ilmiöinä, joita voi ymmärtää mielen ja minän toimintatavoista käsin.

Ilmestyy maaliskuussa.

Matti Puranen: Älysota

Voivatko koneet sotia itse? Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkijan Matti Purasen Älysota pureutuu sodankäynnin ja suurvaltapolitiikan kysymyksiin tekoälyn aikakaudella.

Ilmestyy huhtikuussa.

Wille Riekkinen: Valo ja pimeys

Edellisessä kirjassaan Kirjain vai henki (2023) emerituspiispa Wille Riekkinen käsitteli Raamatun tulkitsemisen moderneja kysymyksiä ja päätyi pohtimaan radikaalisti, miksi kristinuskon täytyy muuttua tai kuolla. Valo ja pimeys jatkaa ja syventää näitä teemoja ja päätyy selvittämään, miksi teistinen käsitys Jumalasta on korvattava toisella tavalla ajatella Jumalaa.

Ilmestyy tammikuussa.

Tero Tähtinen: Kuunkajoa lootuslammella – Kiinalaisen kirjallisuuden historiaa

Missään kulttuurissa kirjallisuudella ei ole ollut niin merkittävää asemaa kuin Kiinassa. Kiina-tutkija Tero Tähtisen Kuunkajoa lootuslammella avaa tämän häikäisevän kirjallisen perinteen viimein myös suomalaisille lukijoille.

Ilmestyy maaliskuussa.

