Löydä uusia mahdollisuuksia työn ja koulutuksen parissa Seinäjoki Areenalla

Kohtaa työnantajia ja löydä uusia uramahdollisuuksia Meirän Rekryssä

Meirän Rekry -rekrytointitapahtuma on maakunnan suurin tilaisuus tavata työnantajia ja verkostoitua helposti. Tarjolla on vakituisia ja määräaikaisia työsuhteita, kausitöitä sekä osa- ja kokoaikaisia työtehtäviä.

Tapahtuma tarjoaa matalan kynnyksen kohtaamispaikan työnantajien ja työnhakijoiden välille. Voit keskustella suoraan työnantajien kanssa ja saada konkreettisia vinkkejä työnhakuusi. Lisäksi tapahtuman yhteydessä palkitaan vuoden 2024 esimerkillinen eteläpohjalainen työnantaja, joka on huomioinut sosiaalisen vastuullisuuden ja yhdenvertaisuuden rekrytoinneissaan.

Tapahtumassa ovat mukana Atria, Attendo Mi-Hoiva Oy, Buusti ry & Opintovalmennus AAKE, Ejendals, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus ry Neuvoa-antava, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Ry, Go On Seinäjoki, Ilmajoen Sähkökoje Oy, Juustoportti, JYSK Seinäjoki, Kauhajoen Vanhaintuki ry, Koja, KOTU- ja TUULI-hanke, Kymppikunnat ja Kympin työllisyysalue, Metsä Group, Nammo Lapua Oy, NYQS Oy, Oiva Isännöinti Oy, Osuvuutta työmarkkinoille -hanke, Veto+ vaikuttavaa elintapaohjausta ja työhönvalmennusta -hanke, Yhdessä -hanke, Piristeel Oy, PowerPark, Ruukki Construction Oy, Sector Alarm Oy, Seinäjoen Energia, Skaala IFN Oy, Stora Enso Packaging Oy, Suupohjan työllisyysalue, Täsmätiimi, TyöLakeus, VEO Oy sekä Wulff Works.

Tutustu koulutusvaihtoehtoihin Opinlakeus-messuilla

Opinlakeus-messut ovat Suomen toiseksi suurin opiskelu- ja uratapahtuma. Messut tarjoavat jatko-opiskelupaikkaa, täydennyskoulutusta tai työpaikkaa etsiville nuorille ja aikuisille erinomaisen mahdollisuuden tutustua erilaisiin vaihtoehtoihin. Näytteilleasettajina löytyy runsaasti myös erilaisia liittoja, järjestöjä, yrityksiä ja tahoja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia harrastamiseen.

Opinlakeus-messut tarjoavat mahdollisuuden tutustua niin maakunnan kuin valtakunnalliseenkin koulutustarjontaan. Mukana on oppilaitoksia kaikilta koulutusasteilta – aina perusasteelta jatkokoulutukseen. Voit tutustua esimerkiksi:

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin ympäri Suomen

Alueen oppilaitoksiin ja ammatillisiin koulutusmahdollisuuksiin

Jatko- ja täydennyskoulutusvaihtoehtoihin aikuisille

Ohjelma

Vuoden 2025 teemana on koulutus ❤ työ = tulevaisuus. Tarjolla on inspiroivia puheenvuoroja, kuten laulaja-lauluntekijä Sara Siipola ja kirjailija & kuvittaja Linda Liukas sekä Voice of Finlandista tuttu nuori lupaus Jonathan Timonen esiintyy.

Oheisohjelmassa nähdään opiskelijoiden musiikki- ja tanssiesityksiä sekä Puhetaitokilpailun finaali. Tapahtuma tarjoaa runsaasti inspiraatiota ja tietoa tulevaisuuden urapolkujen suunnitteluun.

Ajantasainen ohjelma löytyy Opinlakeus-verkkosivuilta (opinlakeus.fi).

Miksi osallistua?

Messut tarjoavat mahdollisuuden kohdata yrityksiä ja oppilaitoksia suoraan. Kasvokkain käytävät keskustelut auttavat saamaan konkreettista tietoa työ- ja opiskelupaikoista, joita ei aina löydä sähköisten kanavien kautta.

Kävijöillä on mahdollisuus kysyä suoraan näytteilleasettajilta, mikä voi auttaa selkeyttämään valintoja ja luomaan arvokkaita kontakteja. Samalla messut ovat tilaisuus tutustua muihin samassa tilanteessa oleviin, vaihtaa kokemuksia ja rakentaa verkostoja.

Olitpa etsimässä uutta työpaikkaa tai opiskelupaikkaa, messut tarjoavat käytännönläheisen ja vuorovaikutteisen ympäristön tavoitella omia tavoitteitasi.