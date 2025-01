Kesätyöt odottavat – HOK-Elanto rekrytoi yli 2 000 kesätyöntekijää

HOK-Elanto palkkaa joka kesä yli 2 000 kesätyöntekijää. Kesätyörekrytointi alkaa 7. tammikuuta ja suurin osa hauista jatkuu aina 7. maaliskuuta asti.

– Aikaisempi työkokemus ei ole välttämätöntä, sillä perehdytämme uudet kesätyöntekijät työtehtäviin ja kassan käyttöön. Kesätyöntekijöiltämme odotamme asiakaspalveluhenkisyyttä, reipasta ja oma-aloitteista otetta työhön, halua oppia uusia asioita, joustavuutta kiireellisissä ja muuttuvissa tilanteissa sekä valmiutta tehdä vaihtelevia työvuoroja, kertoo HOK-Elannon HR-asiantuntija Heidi Hellsten.

Tarjolla on tänäkin kesänä kattava valikoima erilaisia työtehtäviä. Kaupan alalla tehtäviin voi kuulua asiakaspalvelua, kassatyöskentelyä, hyllytystä, osastojen ylläpitoa sekä myyntiä. Ravintoloissa kesätyöntekijät voivat toimia kokkeina, vuoropäälliköinä, keittiömestareina, tarjoilijoina, pikaruokaravintoloiden tehtävissä tai pääsylippujen myynnissä.

HOK-Elannolle voi hakea kesätöihin myös alle 18-vuotias, mutta on hyvä huomioida, että kassatyöskentely edellyttää täysi-ikäisyyttä tupakka- ja alkoholituotteiden myyntiin liittyvän lainsäädännön vuoksi. Alle 18-vuotiaille on kuitenkin suunnattu omat kesätyöhaut Tutustu työelämään ja tienaa -kesätyö, jonka hakuaika on 24.2.–9.3.2025.

HOK-Elannon kesätyöt tarjoavat oivan mahdollisuuden saada arvokasta työkokemusta ja kehittää taitoja asiakaspalvelussa. Monipuoliset työtehtävät, huolellinen perehdytys ja mukavat työkaverit tekevät kesätyöstä ikimuistoisen kokemuksen. Kesätöihin ei ole yläikärajaa, joten kaikenikäiset hakijat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan hakemaan!

– Tervetuloa HOK-Elannolle viettämään ikimuistoista kesää, Hellsten toivottaa.

Kesätyöpaikkailmoitukset ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät HOK-Elannon verkkosivuilta.