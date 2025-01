ENNAKKOTIEDOTE: Nerokas ja viihdyttävä opaskirja neuvoo hyödyntämään kuukautiskierron parhaat päivät – Superviikko (Gummerus) ilmestyy 13.1.

Tuoreiden tutkimusten mukaan viikko ennen ovulaatiota on todellinen superviikko – 7 päivää, jolloin keho ja mieli ovat virkeimmillään. Norjalaisen Line Tillerin Superviikko opastaa, miten hyödyntää kierron parhaimmat päivät – kuinka olla energisempi, luovempi ja itsevarmempi niin työssä, treeneissä kuin deittailussakin. Kirja tutustuttaa hormonien kuukausittaisiin ylä- ja alamäkiin esittelemällä muun muassa hormonien Beyoncén eli villin ja kuplivan estrogeenin.

”Muutama päivä ennen munasolun irtoamista kehossasi käynnistyy upeiden hormonien vyöry, ikään kuin Red Bullia ja irish coffeeta olisi sekoitettu pariin viivaan luonnollista kokaniinia. Et vain välttämättä ole siitä tietoinen. Mutta pysähdypä hetkeksi miettimään: Se tapahtui juuri silloin kun olit työhaastattelussa itsevarmana kuin moninkertainen hiihdon maailmanmestari”, Tiller kirjoittaa.

”Ovulaatio on saattanut jäädä naiskehon suurimmaksi salaisuudeksi, koska se tapahtuu kaikessa hiljaisuudessa. Kuukautisethan ovat niin näkyvät, niin tulipunaiset ja tukalat. Ovulaation vaikutuksia sen sijaan – pientä räjähdystä, joka tapahtuu syvällä sisimmässämme kierron keskivaiheilla – ei voi nähdä eikä haistaa. Siksi siihen ei tule kiinnitettyä huomiota.”

Kirjailija Line Tiller (s. 1983) on norjalainen toimittaja ja valokuvaaja. Viime vuosikymmenet hän on asunut Oslossa, New Yorkissa, Los Angelesissa ja Barcelonasssa. Esikoisteokseensa Superviikko Tiller on haastattellut eri alojen johtavia asiantuntijoita.

Line Tiller: Superviikko – Mitä kaikkien tulisi tietää kuukautiskierron parhaista päivistä

alkuteos Superuka! – Hvordan syklusens beste uke hjelper deg med jobb, trening, kreativitet og ligging!

suomentanut Onerva Kuusi

207 sivua

Ilmestyy 13.1. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Anne Pajunen

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi