Ruoka- ja juomatapahtuma Saimaa Food Fest järjestetään jälleen heinäkuussa

Saimaa Food Festien kävijämäärä on kasvanut kesä kesältä ja tämän vuoden tavoitteena on houkutella paikalle 2200 vierasta päivässä. Tapahtuman kehittämistä on jatkettu edelleen viime vuosien kokemusten perusteella.

‒ Tänä vuonna tapahtumassa on tarkoitus panostaa entistä enemmän street food -tapahtumalle ominaisiin maisteluannoksiin, joita myös asiakkaat ovat toivoneet lisää viime vuosina. Tulevana kesänä asiakkaat voivat siis pääruoka-annosten lisäksi maistella pienempiä makupaloja useammalta toimijalta mix & match -kulttuurin tapaan, sanoo ryhmäpäällikkö Arttu Toroi Osuuskauppa Suur-Savolta.

Saimaa Food Festien pitopaikaksi on vakiintunut Mikkelipuisto, jossa tapahtuma järjestetään nyt jo neljännen kerran. Vehreä puisto Saimaan rannalla on ainutlaatuinen festaripaikka, joka sijaitsee vain kävelymatkan päässä Mikkelin torilta. Ja vaikka sää ei tapahtuman aikaan suosisikaan, löytyy festarialueelta katettu teltta, jossa herkuttelu onnistuu myös sateen sattuessa.

Tuttuun tapaan tapahtumassa on tarjolla myös livemusiikkia jokaisena festari-iltana. Lavalle tulevat nousemaan mm. trubaduuri Annika Eklund sekä St. Michel Sound Machine. Tarkempi ohjelma julkaistaan kevään mittaan.

Näytteilleasettajille Early bird -hinta helmikuussa

Näytteilleasettajien kannattaa varata paikka hyvissä ajoin, sillä heille on tarjolla Early bird -hinta helmikuun ajan. Myyntipaikan voi varata 1.2.2025 alkaen Raflaamosta ja varauksia otetaan vastaan 31.5.2025 asti.

Saimaa Food Festeille tulevista ravintoloitsijoista ja tapahtuman aikatauluista infotaan tarkemmin tapahtuman sometileillä ja Raflaamossa kevään aikana. Seuraa siis ilmoitteluamme!