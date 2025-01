Isa Merikallion uusi kirja tarjoaa käytännön vinkkejä parempaan päätöksentekoon elämässä

Elämä on täynnä valintoja, jotka vaikuttavat elämänlaatuumme ja hyvinvointiimme. Jokainen päätös on tilaisuus oppia uutta ja kehittyä. Isa Merikallion uusin teos Valitse viisaammin, päätä paremmin! on kattava opas itsensä johtamiseen ja taitavampaan päätöksentekoon.

Kirja tarjoaa selkeitä, käytännöllisiä vinkkejä ja harjoituksia, joiden avulla jokainen voi kehittää omaa päätöksentekokykyään ja ymmärtää paremmin mielen toiminnan lainalaisuuksia. Tämä kirja on arvokas työkalu kaikille, jotka haluavat parantaa elämänlaatuaan tekemällä tietoisempia ja viisaampia valintoja arjessa.

Merikallion pitkä kokemus johtajuusvalmentajana ja syvällinen ymmärrys ihmismielestä tekee kirjasta innostavan oppaan kohti parempaa elämää. Merikallio yhdistää uusimmat tieteelliset oivallukset arjen haasteisiin, tarjoten lukijoilleen innoittavia esimerkkejä, jotka resonoi kaikissa elämänvaiheissa, oli kyse sitten työelämästä, ihmissuhteista tai arjen yksinkertaisista valinnoista.

Valitse viisaammin, päätä paremmin! ilmestyi 7.1.2025.

Isa Merikallio on johtajuusvalmentaja, tutkija ja kirjailija. Hänen aiempia kirjojaan ovat Suorituselämästä merkityselämään (2013), Vilpittömästi välinpitämätön (2014), Jaksaa, jaksaa (2015) sekä Tänään valitsen elämän (2021).

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueilta. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.