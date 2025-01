Ympäristövaikutusten arviointiselostus valtatien 2 parantamisesta Porin keskustan kohdalla nähtävillä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Ravinteiden kierrätyksen hankkeisiin jaossa 7 miljoonaa euroa - Hankehakemuksia odotetaan etenkin Saaristomeren alueelta 30.12.2024 13:58:12 EET | Tiedote

Ympäristöministeriön Ahti-ohjelmassa on nyt avoinna rahoitushaku ravinteiden kierrätyksen hankkeille. Ohjelman tavoitteena on tehostaa kierrätysravinteiden käyttöä, parantaa vesistöjen tilaa ja vahvistaa kiertotalouden ratkaisuja – erityisesti Saaristomeren alueella. Varsinais-Suomen toimijoilla on nyt hieno mahdollisuus saada ratkaisuehdotuksensa käyttöön. Rahoitusta on jaossa 7 miljoonaa euroa, ja avustushaku jatkuu helmikuun 2025 loppuun asti.