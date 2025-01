Kiinalaiset heikkolaatuista krääsää myyvät verkkokaupat ovat haitallisia sekä luonnolle että ihmisille. Kertakäyttökulutus kuormittaa ympäristöä, eikä tuotteiden turvallisuudesta ole takeita. Esimerkiksi pikamuodin aggressiivisen myynnin tuloksena maailmaan syntyy vuosittain 92 miljoonaa tonnia tekstiilijätettä.

– Puhumme usein siitä, että saastuttajan tulisi maksaa, mutta tämä ei kiinalaisissa krääsäverkkokaupoissa toteudu. Ympäristöhaittojen lisäksi Sheinin ja Temun tuotteista on löytynyt turvarajat ylittäviä määriä myrkyllisiä aineita. Ne ovat vaaraksi myös meille itsellemme, toteaa Tiina Elo.

Elo ymmärtää, miksi moni suomalainen haluaa tehdä ostoksensa Temun ja Sheinin kaltaisista kaupoista. Tilanteessa, jossa Orpon hallitus politiikallaan asettaa monia valmiiksi pienituloisia entistä ahtaammalle ja sysää uusia perheitä köyhyyteen, ovat kiinalaiset verkkokaupat voittajia.

– Krääsäkaupan kiihtyminen on osin nykyisen hallituksen päätösten valitettava sivutuote. Kun raha on tiukalla, valitsee moni ymmärrettävästi halvimman hinnan. Päättäjien tehtävä on tehdä vastuullisesta kuluttamisesta taloudellisesti edullisempi vaihtoehto, Elo muistuttaa.

– Luonnon lisäksi häviävät myös kotimaiset vastuulliset yritykset sekä toimijat, jotka pyrkivät tuotteissaan laatuun ja pidempiin tuotteiden elinkaariin. Krääsätalouden rajoittaminen lisäisi suomalaisten yritysten elinvoimaa. Tämän luulisi kiinnostavan myös hallitusta, Elo toteaa.

Elo muistuttaa, että tuotteiden käyttöiän pidentäminen on ympäristölle parempi vaihtoehto kuin uuden ostaminen. Siksi Elo ehdottaa kierrätettyjen tuotteiden sekä korjauspalveluiden arvonlisäveron laskemista. Hänen mukaansa tavaroiden kulutuksen kokonaismäärää tulisi ympäristösyistä ylipäätään pyrkiä vähentämään.

– Nykyverotus ei kannusta tuotteiden huoltamiseen ja korjaamiseen eikä kierrätettyjen tuotteiden ostamiseen. Korjaamisen tai käytetyn ostamisen tulisi olla aina taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto uuden ostamiselle. Alennettu arvonlisäverokanta kannustaisi tähän, Elo muistuttaa.

– Toimiva keino kiinalaisten krääsäkauppojen suitsimiseen olisi myös tullivapauden poistaminen alle 150 euron tilauksilta, Elo lisää.

Elo uskoo, että krääsäkauppakiellolle löytyisi kansanedustajien keskuudessa laajaa tukea.

– Olen aistinut krääsäkaupan vastustukselle tukea laajalla rintamalla. Esimerkiksi Keskusta esitti vaihtoehtobudjetissaan Temu-veroa, joka oli lähtöisin Keskustanuorista. Krääsäverkkokauppojen kiellolle löytyy selvästi tukea yli puoluerajojen. Nyt hallituksen on vain käytävä asian kanssa toimeen.