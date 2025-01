YES HR kasvaa yritysostolla

YES HR vahvistaa kaupalla erityisesti pääkaupunkiseudun HoReCa-sektorille tarjoamiaan palveluita ja kansainvälistä rekrytointia. HRPD:lle kauppa tuo isomman organisaation mukanaan tuomat skaalautumismahdollisuudet ja vahvistaa yhtiötä.

”Näemme kaupan tuovan merkittäviä kasvumahdollisuuksia lähitulevaisuudessa ja vahvistavan asemaamme kilpailluilla markkinoilla kasvattaen lisäarvoa asiakkaillemme” kertoo YES Your Excellent Staff Oy:n toimitusjohtaja Toni Lukkari

HR Professional Directory Oy:n asiakkuusjohtaja ja osakas Ykä Raitanen kertoo kaupan merkityksestä seuraavaa: ”YES HR:n kanssa pääsemme yhdessä toteuttamaan visiotamme. Löysimme jo neuvotteluiden alkumetreillä yhteiset sävelet, ja jaamme yhteiset arvot.”

Yes Your Excellent Staff Oy, eli lyhyemmin YES HR on Seinäjokinen henkilöstöpalvelualan yritys, joka on perustettu vuonna 2020.

YES HR, yhtenä alan nopeakasvuisimmista toimijoista tarjoaa kattavia ratkaisuja yritysten henkilöstöhallinnon tarpeisiin. YES HR:n toimialueena on koko Suomi. Näkyvimmin YES HR on esillä Etelä-Pohjanmaan lisäksi Tampereella, Helsingissä, Pohjois-Pohjanmaalla, Levillä sekä Oulussa ja Kankaanpäässä.

HR Professional Directory on vuonna 2022 perustettu HR-yritys, joka on erikoistunut kansainväliseen rekrytointiin majoitus- ja ravitsemusalalla. HRPD palvelee maanlaajuisesti, vastuullisesti ja korkeita standardeja noudattaen MaRa ry:n jäsenyrityksenä.