Sofia Virta pitää Purran puheita tuloeroista törkeinä ja ylimielisinä: “Mitä sanottavaa ministerillä on hallituksen tuhansille köyhyyteen työntämille lapsille?”

Purra totesi loppiaisena julkaisemassaan blogitekstissä, että hallituksen leikkausten osuminen nimenomaan pienituloisiin on ”luonnollista”. Purra myös totesi hallituksen leikkaavan nimenomaan heiltä, jotka voivat itse vaikuttaa omaan tilanteeseensa. Vihreiden puheenjohtaja Virta ihmettelee valtiovarainministerin puheita.

– Haluaisin kuulla ministeriltä, miten esimerkiksi hallituksen 17 000 köyhyyteen pudottamaa lasta voivat vaikuttaa omaan tilanteeseensa? Mitä sanottavaa ministerillä on heille? Vastaus varmaan on, että heidän vanhempansa kyllä voivat. Mutta unohtiko valtiovarainministeri, että suomalaiset sote-palvelut on ajettu niin ahtaalle, ettei apua esimerkiksi työkykyä estäviin ongelmiin saa? Unohtiko ministeri, että työttömyys on vain kasvanut hallituksen aikana? Tai unohtiko ministeri, että hallitus on nimenomaan leikannut esimerkiksi työtä tekeviltä yksinhuoltajilta ja työllisyyteen kannustavista suojaosista? Virta ihmettelee.

– Suomalaisten suurin huoli tällä hetkellä liittyy tutkitusti nimenomaan eriarvoisuuden ja tuloerojen kasvuun. Se, ettei valtiovarainministeri ota tätä huolta vakavasti, voi toki kieliä myös ministerin epävarmuudesta vaikeassa tilanteessa, jossa hallitus ei pääse tavoitteisiinsa. Velka kasvaa, työttömyys ja konkurssit ovat lisääntyneet eikä kasvua näy. Siksi huomio lienee olevan fiksumpaa kääntää kerta toisensa jälkeen kulttuurisotiin tai köyhimpien suomalaisten syyllistämiseen, Virta analysoi.

Purra totesi kirjoituksessaan hallituksen säästöjen arvostelun perustuvan tietämättömyyteen ja kansalaisten huolen vääriin käsityksiin. Mediaa Purra puolestaan nimitti Suomen suurimmaksi oppositioksi. Virta ei näitä puheita sulata.

– Valtiovarainministerin suhtautuminen kansalaisten huoleen on yksinkertaisesti ylimielistä ja median arvostelu suoraan äärioikeiston pelikirjasta. Demokraattisessa yhteiskunnassa se, että ministeri katsoo kansalaisten ja median olevan väärässä vain koska tutkimukseen perustuva tieto ei miellytä, on pelottava suunta, Virta pohtii.

– Toisaalta nostan hattua perussuomalaisille ja Purralle siitä, että sentään he ovat rehellisiä. Enää ei tarvitse arvuutella sitä, onko köyhiltä leikkaaminen ja 17 000 lapsen tiputtaminen köyhyyteen Perussuomalaisille ok, sillä sitä se selvästi on, Virta lataa.