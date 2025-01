Millä perusteilla terveydenhuollon resurssit jaetaan? Uutuuskirja peräänkuuluttaa etiikkaa terveydenhuollon päätöksentekoon

Suomen terveydenhuolto on tilanteessa, jossa julkisen terveydenhuollon edellytykset taata väestölle yhdenvertaiset palvelut ovat vaarantuneet. Päättäjiltä puuttuu yhteinen käsitys julkisen terveydenhuollon tavoitteista ja rajauksista.

Tähän ongelmaan pureutuu pitkän uran kliinisessä työssä ja terveydenhuollon menetelmien arvioinnissa tehnyt lastenneurologian erikoislääkäri, dosentti Ilona Autti-Rämö kirjassaan Etiikka terveydenhuollon päätöksissä.

”Päätöksiä ohjaavat usein vain taloudelliset ja tehokkuuteen liittyvät näkökohdat. Etiikka jää taka-alalle, vaikka sen pitäisi olla kaiken pohjana. Eettisten näkökulmien huomiotta jättäminen johtaa kasvaviin terveyseroihin ja kustannuksiin sekä heikentää erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien potilaiden asemaa”, Autti-Rämö sanoo.

Kuka hyötyy, kuka kärsii?

Kirjan selkeät esimerkit auttavat ymmärtämään terveydenhuollon päätösten monimutkaisuutta ja niiden kauaskantoisia seurauksia. Jokainen päätös on valinta, josta koituu vaihtoehtoiskustannuksia. Esimerkiksi uuden menetelmän käyttöönotto tarkoittaa sitä, että jokin muu asia on jätettävä pois tai siitä on vähennettävä tai sitä on tehostettava.

”Julkisessa terveydenhuollossa saman resurssin voi käyttää vain kerran. Valinnoissa on aina mietittävä, mikä potilasryhmä hyötyy ja keiltä otetaan”, Autti-Rämö sanoo.

Valintojen objektiivisen tarkastelun ja niistä koituvien seurausten arvioimisen tiellä on sekä tiedostamattomia ajatusvinoumia että eri toimijoiden etujen mukaisia tarkoitusperiä. Ne voivat johtaa tilanteeseen, jossa terveydenhuollon sisältö määrittyy poliittisin perustein, äänekkäimpien ryhmien tarpeiden mukaisesti tai menetelmäkeskeisesti eli sen mukaan, mitä on tutkittu.

Etiikka päätöksenteon perustaksi

Eettisten näkökulmien systemaattinen tarkastelu paljastaa piilossa olevia asenteita ja auttaa tunnistamaan erilaisten päätösvaihtoehtojen vaikutuksia.

”Etiikan voi nähdä samanlaisena päätöksenteon apuvälineenä kuin taloustiede tai vaikuttavuusarviointi”, Autti-Rämö ehdottaa.

Kirjassa esitellyt kysymyspatteristot auttavat huomioimaan eettisiä näkökulmia esimerkiksi menetelmien arvioinnissa ja terveydenhuollon palveluvalikoiman sisällön määrittämisessä. Terveydenhuollon päätösten tulee perustua yhteisesti määriteltyihin eettisiin arvoihin: hyvän tekemiseen, haitan välttämiseen, oikeudenmukaisuuteen, yhdenvertaisuuteen sekä autonomian ja ihmisarvon kunnioittamiseen.

Autti-Rämön viesti on selvä: Suomessa tarvitaan avointa ja rakentavaa keskustelua terveydenhuollon priorisointiperiaatteista, jotka tukevat yhteiseen hyvään pääsemistä ja kunnioittavat potilaiden yhdenvertaisuutta.

Ilona Autti-Rämö: Etiikka terveydenhuollon päätöksissä. Kustannus Oy Duodecim. 1. painos 2025, 326 s. ISBN 978-952-360-608-1 (painettu kirja), ISBN 978-952-360-609-8 (e-kirja), 978-952-360-610-4 (äänkirja).

Tietoa kirjailijasta

Ilona Autti-Rämö on toiminut Palveluvalikoimaneuvoston pääsihteerinä vuosina 2018–2022, jonka jälkeen hän on jatkanut asiantuntijana erityisesti eettisten arviointien valmistelussa.

Työskennellyt muun muassa Kelan johtavana ylilääkärinä (2015–2018) ja tutkimuspäällikkönä (2007–2015) sekä Finohtan ylilääkärinä ja lastenneurologian erikoislääkärinä. Kuntoutuksen sekä hallinnon erityispätevyydet.

Laaja kokemus monitieteisestä tutkimuksesta. Kirjoittanut julkaisuja esimerkiksi kuntoutusmenetelmien vaikuttavuudesta, seulontojen arvioinnista ja useita terveydenhuollon menetelmien arviointiraportteja.

Lisätiedot

Lastenneurologian erikoislääkäri, dosentti Ilona Autti-Rämö, ilona.autti@gmail.com, p. 050 558 2205. Viestintäpäällikkö Minna Hietakangas, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, minna.hietakangas@duodecim.fi, p. 040 557 9676.

