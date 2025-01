Alkon myyntilitrat vuonna 2024: väkevien ja viinien myynti laski, oluiden myynti ennallaan, alkoholittomien myynti nousi

Vuonna 2024 Alkosta ostettiin 71,2 miljoonaa litraa juomia, mikä oli 7,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2023 myynti oli 76,9 miljoonaa litraa.

Vuonna 2024 viinien myyntilitrat laskivat 7,7 prosenttia ja väkevien 9,1 prosenttia. Panimotuotteiden myynti säilyi lähes ennallaan ja alkoholittomien myynti nousi 3,5 prosenttia verrattuna vuoteen 2023. Punaviinien litramyynti laski 8,7 prosenttia, kuohuviinien 8,2 prosenttia valkoviinien 6,7 prosenttia ja roseeviinien myynti 3,8 prosenttia. Laajemmat myyntitilastot löytyvät Alkon verkkosivujen myyntitilastoista.

”Asiakkaat ovat mukavasti löytäneet meidän uudistuneen olutvalikoiman, ja oluiden myynti olikin edellisen vuoden tasoa. Vuoden alun alkoholijuomaveron ja syyskuun alun arvonlisäveron korotukset sekä alkoholilainmuutos näkyvät selvästi meillä myynnin kehityksessä. Eniten myyntiään ovat laskeneet väkevät, joihin kohdistui suurin veronkorotus. Alkoholituotteen lopullisessa hinnassahan verolla on erittäin merkittävä osuus, myyntipaikasta riippumatta”, sanoo liiketoimintajohtaja Kari Pennanen.

Pennasen mukaan alkoholittomat on globaali trendi, joka näkyy myös Alkossa.

”Alkoholittomien juomien tyylit ja kulutustilanteet monipuolistuvat ja alkoholittomuuteen suhtaudutaan uteliaasti ja omaa hyvinvointia vaalien. Tänä päivänä alkoholittomien juomien kulutusta kuvaa joustavuus – ei välttämättä omisteta kokonaista iltaa esimerkiksi alkoholittomuudelle, vaan eri vaihtoehtoja valitaan oman fiiliksen mukaan.”

Asiakaskäyntejä Alkon myymälöissä oli viime vuonna 47,4 miljoonaa, kun vuonna 2023 asiakkaita oli 50,7 miljoonaa.

Lakimuutos vähentänyt Alkon litramyyntiä

Kesäkuussa voimaan tulleen uuden alkoholilain myötä enintään 8-prosenttisten käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien myynti laajeni päivittäistavarakauppoihin. Lakimuutos on laskenut Alkon litramyyntiä kaikissa tuoteryhmissä.

”Ennen kesäkuun alkoholilain muutosta tammi-toukokuussa litramyynti laski 3,1 prosenttia. Lakimuutoksen jälkeen kesä-joulukuun myynti oli 10 prosenttia edellisvuotta matalammalla tasolla.”

Pennasen mukaan lakimuutos koskee noin neljää prosenttia Alkon litramyynnistä. Vaikutukset Alkon myyntiin ovat kuitenkin suuremmat kuin kyseisen tuotekategorian nykyinen myyntivolyymi. Alkon kokonaislitramyynnistä 62 prosenttia on viinejä ja myynnillisesti merkittävimmät muutokset näkyvätkin juuri tässä tuoteryhmässä.

”Kuten odotimmekin, alkoholilain muutos on kohdistunut Alkossa myytävien kaikkien tuoteryhmien myyntiin. Eniten myynninlaskua litroissa on ollut yli 8-prosenttisissa viineissä. Myös yli 8-prosenttisten oluiden myynti on laskenut selvästi.”

”Ruokakauppoja on noin 12 kertaa enemmän kuin Alkon myymälöitä ja myyntiajat 20 prosenttia laajemmat kuin meillä. Ruokakaupat myyvät alkoholijuomia myös sunnuntaisin. On selvää, että tämä näkyy myyntilitroissamme. Meillä asioidaan keskimäärin noin kerran kuukaudessa, kun ruokakaupassa asioidaan useita kertoja viikossa.”

”Suomalaisista 80 prosenttia ajattelee, että alkoholia saa ostettua riittävän vaivattomasti jo nyt ja alkoholin aiheuttamista kustannuksista yhteiskunnalle ollaan huolissaan. Alkoholi ei ole tavanomainen tuote, vaan aiheuttaa haittoja sekä kustannuksia niin käyttäjille, heidän läheisilleen kuin yhteiskunnalle kaikkien meidän veronmaksajien maksettavaksi. Me Alkossa uskommekin edelleen vastuulliseen erityistehtäväämme.”

”Meille tärkeintä on hyvä asiakaskokemus, niin kivijalassa kuin verkossa. Haluamme tarjota asiakkaillemme kattavan ja ajan hermoilla olevan valikoiman, kilpailukykyiset hinnat ja erinomaisen palvelun. Olemme koko kansan maksuton sommelier, juomien asiantuntija.”

Chile edelleen ykkönen suosituimpana viinimaana. Uudet kuohuviinimaat kiinnostavat.

Suomalaisten suosimat viinimaat pitävät pintansa, mutta roseeviinien kärkisijoilla on tapahtunut muutoksia. Puna- ja valkoviineissä Chile pitää yhä pintansa suosituimpana viinimaana. Roseeviineissä on tapahtunut muutosta –

kärkisijaa pitää perinteiseen malliin klassikkomaa Ranska, mutta Chile on noussut toiseksi myydyimmäksi roseeviinimaaksi Espanjan edelle. Keveiden roseeviinien suosio ei näytä laantumisen merkkejä ja niiden myyntilitrojen lasku jäi puna- ja valkoviinejä pienemmäksi.

Jo yli puolet lasipullovalikoimasta kevyessä lasipullossa. Asiakkaat tekevät yhä ympäristöystävällisempiä ostopäätöksiä. Lasipulloissa myydyistä viineistä 57,2 prosenttia myytiin kevyessä lasipullossa, kun edellisvuoden osuus oli 45 prosenttia. Kevyt lasipullo suojaa viiniä yhtä hyvin kuin raskas, mutta sen hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi. Tuotteille, joita ei varastoida pitkään, sopivat lasin lisäksi myös muut pakkausmateriaalit, kuten muovi tai kartonki.

Myydyimmät tuotemerkit vuonna 2024

Alko julkaisee kerran vuodessa tammikuussa myydyimmät tuotemerkit -listauksen, johon voit tutustua tästä linkistä (Vuoden myydyimmät tuotteet). Listauksessa ovat mukana ne juomat, joille Alkolla on lainsäädännössä määritelty vähittäismyynnin yksinoikeus.

”Kolme myydyintä tuotetta Alkossa on väkeviä. Väkevien osuus litramyynnistä oli 27 prosenttia. 10 myydyintä väkevää muodostavat koko tuoteryhmän myynnistä noin 50 prosenttia, eli myynti keskittyy vahvasti muutamalle tuotteelle. Kokonaislitramyynnistämme 62 prosenttia on viinejä, joita valikoimassa vuoden aikana oli lukumääräisesti lähes 8 500, panimotuotteita 10 prosenttia ja alkoholittomia prosentti”, toteaa Pennanen.