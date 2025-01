Tutkimus Portugalin verouudistuksen vaikutuksista julkaistiin arvostetussa suurelle yleisölle suunnatussa NBER Digest -julkaisusarjassa

Syksyllä 2024 The National Bureau of Economic Research (NBER) -tutkimusorganisaation työpaperina julkaistussa ”Pensioners without Borders: Agglomeration and the Migration Response to Taxation” -tutkimuksessa tarkasteltiin, miten verotukselliset tekijät vaikuttavat eläkeläisten muuttopäätöksiin. Työpaperista on nyt julkaistu yleistajuinen versio "Retirees Relocate for Income Tax Exemptions" kansainvälisesti arvostetussa NBER Digest -julkaisusarjassa.

Tutkimus keskittyy erityisesti Portugalin vuonna 2013 toteuttamaan verouudistukseen, joka vapautti ulkomailta saatujen eläkkeiden verotuksen kymmenen vuoden ajaksi. Tämä sai monet varakkaat eläkeläiset muuttamaan Portugaliin, ja maan eläkeläismäärä kolminkertaistui. Suomi kuitenkin irtisanoi verosopimuksensa Portugalin kanssa vuonna 2019, mikä tyrehdytti muuttovirran Suomesta. Portugalissa asuvien suomalaisten eläkeläisten määrä on silti pysynyt korkeampana kuin ennen uudistusta, mikä osoittaa, että veromuutoksilla voi olla pysyviä vaikutuksia.

Tutkimus osoittaa, että erityisesti hyvätuloiset eläkeläiset reagoivat herkästi verotukseen. Jos vastaavanlaiset muutot yleistyvät, Suomen julkisen talouden kestävyys voi heikentyä, koska jo nyt eläkeläiset maksavat viidesosan maan tuloveroista.

Analyysi perustuu kattavaan aineistoon, kuten Tilastokeskuksen ja Eurostatin tietoihin, ja vertailukohtana käytettiin Espanjaa, jossa vastaavia verouudistuksia ei tehty.

The Digest julkaisu esittelee laajaa yleisöä kiinnostavia tutkimusaiheita yksinkertaistetussa ja yleistajuisessa muodossa. The National Bureau of Economic Research (NBER) on yksityinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka tuo julki huippututkimuksia ja analyysejä tärkeistä talouden aiheista.

Tutkijaryhmä:

Salla Kalin (Labore, Helsingin yliopisto)

Antoine Levy (UC Berkeley Haas)

Mathilde Muñoz (UC Berkeley, CEPR, NBER)

Julkaisut:

Kalin, S., Levy, A.B. & Muños, M. (2025), Retirees Relocate for Income Tax Exemptions. Summary of Working Paper 32890. NBER, The Digest.

Kalin, S., Levy, A.B. & Muños, M. (2024), Pensioners Without Borders: Agglomeration and the Migration Response to Taxation, NBER Working Papers 32890, National Bureau of Economic Research, Inc.

