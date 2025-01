Ibiza kutsuu seikkailunhaluisia liikkujia

Huhtikuussa 250 sekaparia yli 50 maasta, mukaan lukien Suomi, osallistuu huimaan estejuoksutapahtumaan Ibizalla. Red Bull Ibiza Royale sopii kaikille seikkailumielisille liikkujille, jotka haluavat haastaa itsensä täysin uudella tavalla! Joukkueet kohtaavat viihdyttäviä ja haastavia esteitä, jotka on suunniteltu Red Bull -urheilijoiden sekä vaikuttajien toimesta. Kaikille avoin hakuaika alkaa maanantaina 13. tammikuuta 2025 ja päättyy perjantaina 14. maaliskuuta 2025.

Tapahtuma käydään 11.–14. huhtikuuta, jolloin 250 valittua tiimiä ympäri maailmaa uppoutuu neljän päivän Ibiza-seikkailuun. Lopulta kymmenen parasta joukkuetta etenee 13. huhtikuuta käytävään finaaliin, muiden kannustaessa ja nauttiessa kisatunnelmasta.

Suomesta saarella tullaan näkemään parivaljakkona Konflikti-sarjasta tuttu näyttelijä Julia Korpinen sekä urheiluvaikuttaja Markus Heinonen. Kaksikko lähtee innolla kohti Ibizan valloitusta. “Mahtavaa päästä ottamaan mittaa Markuksen kanssa muiden maiden tiimeistä Ibizan valloituksessa! Red Bull Can You Make It oli viime vuonna unohtumaton kokemus ja uskon, ettei tämäkään kokemus jätä kylmäksi”, Julia kertoo iloisena.

Esteet on suunniteltu haastamaan kehoa ja mieltä, testaten nopeutta, voimaa, tasapainoa ja reaktiota. Jokaisen esteen on suunnitellut eri urheilija tai vaikuttaja, kuten kanadalainen lumilautailulegenda Seb Toots (Sébastien Toutant), estejuoksun mestari ja HYROX-kilpailija Ida Mathilde Steensgaard (Tanska), urheilua rakastava uusiseelantilainen sisällöntuottaja David Jones, espanjalainen sosiaalisen median tähti Nil Ojeda, seikkailu- ja kuntoilu-urheilija Demi Bagby (Yhdysvallat) sekä parkour-sisällöntuottajat Charles Poujade ja Mélanie Buffetaud. Kaksi sisällöntuottajaa eri maista, Saksan Paul Frege ja Sveitsin Adrian 'Aditotoro' Vogt, yhdistävät voimansa suunnitellakseen vielä yhden esteen, ja esports-ammattilainen Arslan 'ASH' Siddique Pakistanista vastaa omasta ainutlaatuisesta esteestään, jonka joukkueet tulevat Ibizalla kohtaamaan.

"En usko, että kukaan on koskaan tehnyt vastaavanlaisia esteitä ennen", kertoo Bagby. "Rakastan hakuprosessin ensimmäistä vaihetta, jossa ihmiset soittavat ystävilleen löytääkseen joukkuekaverin ja innostuvat tekemään jotain yhdessä. Tällainen ennennäkemätön kokemus ystävän kanssa, jota ei ole ollut aikaisemmin mahdollista kokea… Tämä on varmasti kokemus, jonka tulee muistamaan ikuisesti."