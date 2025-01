Punavuoressa sijaitseva Fredrikintori peruskorjataan - luonnos nyt tutustuttavissa

Suunnitelman tavoitteena on säilyttää Fredrikintori avoimena kaupunkitilana ja kehittää sen toiminnallisuutta torin historialliset arvot ja nykyiset puut huomioiden. Peruskorjauksessa torille lisätään kasvillisuutta ja istuskelumahdollisuuksia, uusitaan torikiveykset ja valaistus, sekä uusitaan kunnallis- ja tapahtumatekniikka.

Suunnitelma pohjautuu aiemmin laadittuun ideasuunnitelmaan, jota on muutettu asukkaiden palautteen ja Helsingin kaupungin tavoitteiden pohjalta. Asukkailta saatu palaute on vaikuttanut muun muassa siihen, että Fredrikintorilla säilytetään yhtä huonokuntoista lukuun ottamatta kaikki nykyiset puut. Ideasuunnitelmasta poiketen toritoimintoja ja istutusalueiden sijainteja on järjestetty uudelleen, jotta terassitoiminta, torimyynti ja vapaa oleskelu mahdollistuisivat entistä paremmin. Vapaata oleilua varten on lisätty uusia penkkiryhmiä torialueelle.

Luonnokseen voi tutustua 21. tammikuuta asti

Suunnitelmaluonnos esitellään asukkaille 15. tammikuuta klo 16.30–18.30 Snellmanin ala-asteella. Tilaisuudessa on varattu aikaa myös keskustelulle. Luonnokseen voi tutustua esillä olon aikana 8.-21.1.2025 myös osoitteessa hel.fi/suunnitelmat.

Esillä olon jälkeen luonnokseen tehdään tarvittavat muutokset. Keväämmällä suunnitelma laitetaan nähtäville, jonka aikana asukkailla on vielä mahdollisuus antaa siitä palautetta. Tavoitteena on, että rakennustyöt Fredrikintorilla alkaisivat vuoden 2025 lopussa.