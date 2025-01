GRK:n johdossa suunniteltu toimitusjohtajan vaihto vuonna 2025

GRK on valittu toteuttamaan Viron rautateiden sähköistämistä – hankkeen arvo noin 84 miljoonaa euroa 13.12.2024 12:15:20 EET | Tiedote

Virossa on tavoitteena sähköistää suurin osan maan rataverkosta vuoden 2028 loppuun mennessä. Eesti Raudtee (Estonian Railways) on valinnut GRK:n toteuttamaan Tapasta Narvaan kulkevan rataosuuden sähköistämistä. Hankkeen kokonaisarvo on noin 84 miljoonaa euroa. Kyseessä on merkittävä osuus Viron rautateiden sähköistämisessä, sillä hankkeen aikana sähköistetään noin 150 kilometriä rataa. GRK saa näin yhä vahvemman jalansijan Virossa.