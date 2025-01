MP 25 -messut tarjoaa uusille motoristeille oman polun

MP-messuilla on Uuden motoristin polku, jonne voi suunnata kokoontumisen kautta tai ihan itsenäisestikin. MP-messujen eteläisellä sisäänkäynnillä kokoonnutaan perjantaina 31.1. klo 12 ja klo 16.30. Lauantaina ja sunnuntaina 1.- 2.2. kokoontuminen on klo 12. Polun alussa MP-messujen monitoimimies Niko Kantola opastaa moottoripyöräilyn pariin. Tämän jälkeen ohjataan kartan avulla kuulemaan lisää osastoille. Kokoontumiseen pitää Ilmoittautua torstaihin 30.1. mennessä, sillä jokainen ilmoittautunut saa yllätyksen messuille tullessaan.



”Moni on kiinnostunut moottoripyöräilystä, mutta on liian arka aloittamaan harrastusta. On myös porukkaa, joilla on moottoripyöräilyyn oikeuttava ajokortti, mutta eivät ole koskaan tai pitkään aikaan ajaneet moottoripyörällä. MP-messut tahtoo tuoda moottoripyöräilyn lähelle ihmisiä ja viestiä tästä upeata harrastuksesta, poistaa esteitä ja luoda verkostoa uusien motoristien välille. Some-kanavien kautta on helppo verkostoitua etukäteen ja seurata Uuden motoristin polun tarjontaa”, kertoo Kantola. ”Rohkeasti mukaan vaan tähän toisiaan aina tiellä reilusti moikkaavien motoristien joukkoon.”



Uuden motoristin polku vie osastoille, joilla kerrotaan moottoripyöräkortin ajamisesta, turvallisuudesta, moottoripyörän ja varusteiden valintaan liittyvistä asioista ja kerhotoiminnasta sekä moottoripyöräreissuista.

Historiansa suurimmat MP-messut



MP-messut esittelee suomalaisen motoristin koko maailman: uudet moottoripyörät, mopot ja mönkijät sekä varusteet ja tarvikkeet, matkailun, rakennetut pyörät ja moottoripyöräurheilun. Lisäksi messuilla on esillä sähköavusteisia polkupyöriä. Tänä vuonna tapahtuma on laajentunut uuteen halliin, jossa on nuorten MP Jonnela.

Pohjois-Euroopan suurimmat moottoripyörämessut MP 25 järjestetään perjantaista sunnuntaihin 31.1.–2.2.2025 Helsingin Messukeskuksessa. Messukeskus järjestää MP-messut vuosittain Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston toimeksiannosta. Petrol Circus Custom Bike Show on osa MP-messuja.



