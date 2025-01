Siltalan tammikuun kirjat

Kotimainen kaunokirjallisuus

Marjo Heiskasen uusin romaani Magdan aaria vie maailmankuulun oopperadiivan vanhuuden päiviin. Polveilevassa monologissa Marjo Heiskanen kuvaa tulisen La Magdantien. Diktatuurin varjostamasta lapsuudesta ura vie huipulle ja sitten limboon: canceloitu taiteilija ajautuu totaaliseen paitsioon. Teos jatkaa Marjo Heiskasen monipuolisen tuotannon muusikkojen maailmaa ja taiteen tilaa syväluotaavaa juonnetta.

***

Harry Salmenniemen romaanitrilogia täydentyy: Valohammas on todistusvoimainen teos elämän tärkeimmistä asioista, puheen ja sanojen merkityksestä, helteen läkähdyttävyydestä, kyselyiästä ja rakkaudesta. Se kuvaa erityisen elämänvaiheen, jossa perhearki on totta ja valvetta, työelämä unta ja valhetta. Trilogian aiemmat itsenäiset osat ovat Varjotajunta (2023) ja Sydänhämärä (2024).

*************

Käännetty kaunokirjallisuus

Elisa Shua Dusapinin toinen romaani Pachinko-kuulat käsittelee perhesuhteita, identiteettiä, toiseutta ja vieraantumista. Sveitsissä kasvanut Claire viettää elokuuta isovanhempiensa luona helteisessä Tokiossa, missä Korean sotaa ja Japanin miehitystä vuosikymmeniä aiemmin paennut pariskunta pyörittää nuhjuista pachinko-pelihallia. Kielten, kulttuurien ja sukupolvien väliset muurit kohoavat korkeina.

Elisa Shua Dusapinin ensimmäinen romaani Sockho talvella (2016, suomeksi 2023) voitti ilmestyessään neljä kirjallisuuspalkintoa. Anu Partasen suomennos sai parhaan ranskankielisen käännöskirjan (2021–2023) Maurice de Coppet -palkinnon. Anu Partanen on suomentanut myös Pachinko-kuulat.

***

Maria Stepanovan Kadoksiin on unenomainen pienoisromaani kotimaastaan ja kielestään vieraantuneesta kirjailijasta. Kirjailija M. on joutunut lähtemään hyökkäyssotaa käyvästä kotimaastaan ja asettunut kaupunkiin B. Kirjailijaa vaivaa ahdistus ja häpeä kotimaastaan. Oma äidinkieli viruu suussa kuin puolikuolleena.

Maria Stepanova on Berliinissä asuva kirjailija ja journalisti. Stepanovan esikoisromaania Muistin muistolle (suom. Mika Pylsy) ylistettiin ilmestymisvuotensa suurimmaksi kirjallisuustapaukseksi Venäjällä ja se voitti Venäjän tärkeimmän kirjallisuuspalkinnon Bolshaja knigan. Kadoksiin on toinen Stepanovalta suomennettu teos.

Suomentanut Arja Pikkupeura.

***

Robert Thorogoodin Thamesjoen murhat -sarja saa uuden osan. Myrkkyjen kuningataron taattua Thorogoodia: hyväntuulista cosy crimea, joka koukuttaa lukijansa ja on hatunnosto Agatha Christielle. Geoffrey Lushington, Marlowin pormestari, kuolee äkillisesti kesken kaupunginvaltuuston kokouksen. Kun hänen kahvikupistaan löytyy jälkiä ukonhatusta – joka tunnetaan myös myrkkykuningattarena – poliisi ymmärtää hänen joutuneen murhatuksi.

Thorogoodilta on suomennettu aiemmin kaksi teosta, Thamesjoen murhat (2022) ja Kuolema kylässä (2023). Lisäksi hän on käsikirjoittanut Suomessakin suosittua Murha paratiisissa -televisiosarjaa.

Suomentanut Hilkka Pekkanen.

************

Tietokirjallisuus

Pulitzer-voittaja Anne Applebaumilta julkaistaan ajankohtainen teos itsevaltaisten johtajien noususta 2000-luvulla. Autokratia Oy osoittaa, miten nykyisten autokratioiden toiminta perustuu kehittyneisiin kansainvälisiin verkostoihin, jotka hyödyntävät valvontatekniikoita, rahoitusrakenteita ja ammattimaisia propagandanlevittäjiä ja toimivat useiden eri hallintojen kesken.

Applebaumilta on aiemmin suomennettu teokset Punainen nälkä – Stalinin sota Ukrainassa (2018), Demokratian iltahämärä – Autoritaarisuuden viettelevä kiusaus (2020) ja Gulag – Vankileirien saariston historia (2022).

Suomentanut Markku Päkkilä.

***

Henrik Meinanderin Helsinki – Erään kaupungin historia on elegantti yleisesitys Helsingin historiasta. Teos esittelee tavallisten helsinkiläisten elämää, arkkitehtuuria, politiikkaa ja kulttuuria. Meinander nostaa esiin kiehtovia yksityiskohtia Helsingin dramaattisesta historiasta ja palaa usein siihen, kuinka voimakkaasti Helsingin kohtaloa on muovannut kaupungin välitön sijainti meren rannalla.

***

Spirit of Helsinki osallistui Ocean Globe Race 2023 -maailmanympäripurjehduskilpailuun ja teki suomalaista purjehdushistoriaa sijoittumalla kilpailussa toiseksi. Jussi Evinsalon tietokirja Spirit of Helsinki – Meren kutsuun on vastattava purjehtii aluksen mukana usean miehistön jäsenen kokemuksen kautta. Kirja nostaa myös kotiin jäävän osapuolen esille.