Puutiaisaivotulehdusrokotusohjelma laajenee uusille riskialueille

Puutiaisaivotulehdus (puutiaisaivokuume, TBE; engl. Tick Borne Encephalitis) on punkkien pureman välityksellä tarttuva virustauti, jolta voi suojautua rokotuksella. THL arvioi kansallista rokotusohjelmaa vuosittain tartuntatautirekisteriin raportoitujen uusien puutiaisaivotulehdustapausten perusteella, ja laajentaa tarvittaessa riskialueita, joissa TBE-rokotuksia tarjotaan.

Suomessa puutiaisaivokuumetta esiintyy erityisesti rannikkoalueilla ja saaristossa. Alueet, joilla virusta kantavia punkkeja esiintyy, voivat kuitenkin olla hyvinkin rajoittuneita, esimerkiksi tietty asuinalue, yksittäinen saari tai järvenrantaseutu.

Tammikuussa 2025 kansalliseen rokotusohjelmaan TBE-rokotuksen osalta mukaan otettavat uudet alueet ovat: Espoon Kauklahden postinumeroalueen Kurttilan ja Vanttilan kaupunginosat, Kirkkonummen Porkkalan ja Upinniemin postinumeroalueet, Hailuoto sekä Uudenkaupungin Pyhämaan postinumeroalue.

Lisäksi omakustanteista rokotetta suositellaan tammikuusta 2025 alkaen kaikille luonnossa liikkuville mökkiläisille ja asukkaille Oulun Kaakkurissa sekä Varsinais-Suomessa sijaitsevissa Kemiönsaaressa ja Pyhärannassa.

Rokotusohjelmaan ja rokotussuosituksen piiriin aiemmin lisätyt riskialueet säilyvät ennallaan. Alueita voi tarkastella THL:n karttasovelluksesta.

Kansallisen rokotusohjelman perussarjan TBE-rokotukset ovat maksuttomia. Rokotteen saavat kaikki yli kolmevuotiaat alueella vakituisesti asuvat ja pitkäaikaiset loma-asukkaat. Alueilla, jotka ei kuulu kansallisen rokotusohjelman piiriin, mutta joilla rokotetta suositellaan luonnossa liikkuville mökkiläisille ja asukkaille, rokotus on omakustanteinen.

Suomessa raportointiin 200 uutta puutiaisaivotulehdustapausta

THL:n arvioinnissa uusia puutiaisaivotulehdustapauksia tarkastellaan vuoden ajalta lokakuun alusta seuraavan vuoden syyskuun loppuun. Tällöin uusi rokotussuositus ehditään julkaista heti tammikuun alussa, ja rokotukset uusilla alueilla on mahdollista aloittaa riittävän ajoissa ennen varsinaista puutiaisten aktivoitumista keväällä.

Ajalla 1.10.2023–30.9.2024 THL:n tartuntatautirekisteriin raportoitiin 200 uutta puutiaisaivotulehdustapausta.

Kansallisen rokotusohjelman riskialueen kriteerinä on ilmaantuvuus, joka ylittää 15 tapausta per 100 000 henkilöä viiden vuoden liukuvassa seurannassa. Tämän lisäksi tapauksia on oltava peräkkäisinä vuosina ja tapauksien määrässä nouseva trendi. Lisäksi tehdään tilannekohtainen arvio alueellisen tarkastelun pohjalta.

Suurin ilmaantuvuus seurantajaksolla 2020–2024 oli jo ennestään kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvilla alueilla Kustavissa (71,3/100 000), Paraisilla (45,2/100 000) ja Ahvenanmaalla (38,5/100 000). Korkea ilmaantuvuus kertoo siitä, että rokotuskattavuus ei ole alueilla riittävä.

Suomessa kansallista rokotusohjelmaa on puutiaisaivotulehduksen osalta toteutettu vuodesta 2006.

Lisätiedot

Karttaesitys puutiaisaivokuumeen esiintyvyydestä ja rokotussuosituksista tartuntapaikkakunnittain (THL)

TBE-rokote (THL)

Rokotusohjelman ulkopuoliset TBE-rokotukset (THL)

Mikä on puutiaisaivotulehdus? (THL)

Anni Koivisto

asiantuntija

THL

etunimi.sukunimi@thl.fi

Tuula Hannila-Handelberg

ylilääkäri

THL

etunimi.sukunimi@thl.fi