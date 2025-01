Tässä he ovat: Ylen Uuden Musiikin Kilpailun kauden 2025 kilpailijat

UMK25-artistien kilpailubiisit julkistetaan arkipäivisin yksi kerrallaan huomisesta 9.1.2025 alkaen. Biisit ovat kuunneltavissa artistien omina biisipäivinä keskiyöstä lähtien Yle Areenassa, YouTubessa, Spotifyssa sekä muissa musiikin suoratoistopalveluissa.

UMK25-biisien julkaisupäivät:

to 9.1. NEEA RIVER: Nightmares

pe 10.1. Nelli Matula: Hitaammin hautaan

ma 13.1. costee: Sekaisin

ti 14.1. VIIVI: Aina

ke 15.1. One Morning Left: Puppy

to 16.1. Goldielocks: Made Of

pe 17.1. Erika Vikman, ICH KOMME

“Tämän vuoden UMK:n artisti- ja biisikattaus on upea showcase suomalaisen laulunkirjoittamisen ja tuottamisen tasosta tällä hetkellä”, UMK:n ammattilaisraadin puheenjohtaja Tapio Hakanen kommentoi. “On fantastista, että mukana on niin tuoreita omakustanneartisteja kuin maamme isoimpia artistinimiä. Yksi tämän vuoden erityispiirteistä on, että artistijoukossa on monia poikkeuksellisen lahjakkaita laulajia. Uskon, että Nokia Arenalla nähdään ja kuullaan huikeita UMK-esityksiä helmikuussa”, Hakanen jatkaa.

Biisivalinnoissa mukana ammattilaisraadin lisäksi yleisöraateja

Kauden 2025 biisihakuun elokuussa 2024 lähetettiin yhteensä 485 kappaletta. UMK25-show’hun osallistuvien artistien ja biisien valintaan osallistui YleX:n musiikkipäällikkö Tapio Hakasen vetämän musiikkialan ammattilaisraadin lisäksi myös viisi yleisöraatia, joihin kutsuttiin monipuolinen joukko eri alojen edustajia. Kilpailuun lähetettyjen tasokkaiden ja potentiaalisten biisien määrä on kasvanut vuosi vuodelta ja raatien laajentamisella haluttiin saada entistä laaja-alaisempaa näkemystä lopullisiin valintoihin.

Ammattilaisraatiin kuuluivat tänä vuonna Hakasen lisäksi Sibelius-Akatemian lehtori ja UMK:n vocal coach Aija Puurtinen, Yle X3M:n ja Yle Vegan musiikkipäällikkö Amie Borgar, Radio Suomen musiikkipäällikkö Johan Lindroos, YleX:n toimittaja Katri Norrlin, Spotifyn Senior editor Samuli Väänänen, Nelonen Median radioiden musiikkipäällikkö Jani Juntunen, PME Recordsin Head of Marketing Saara Everi sekä Radio NRJ Finlandin musiikkipäällikkö Marcus Sjöström.

UMK25-kilpailijat:

NEEA RIVER - Nightmares

Englanninkielistä pop-musiikkia tekevän, Nurmijärveltä kotoisin olevan, Neea Riverin intohimo kansainväliseen laulu-uraan syttyi jo teini-iässä. Varsinainen harppaus unelmia kohti tapahtui sattumalta lomamatkalla Los Angelesiin. River latasi reissun aikana omia lauluvideoitaan Instagramiin, jossa eräs paikallinen tuottaja törmäsi niihin ja pyysi Riverin studiolle. Suomeen palattuaan River jatkoi yhteydenpitoa tuottajaan ja kaksi vuotta myöhemmin hän ehdotti, että River muuttaisi asumaan Los Angelesiin.

Amerikkalainen unelma toteutui Riverin kohdalla nopeasti. Artistin kolmas biisi päätyi elokuvan ääniraidalle ja tahti kiihtyi entisestään. River verkostoitui Yhdysvalloissa suomalaisten musiikintekijöiden kanssa, minkä seurauksena hän solmi Suomessa kustannussopimuksen Warner Music Finlandin kanssa. Kolmen vuoden ajan River nikkaroi hittejä niin kotimaisille kuin ulkomaisille artisteille ja Riverin maine musiikkiteollisuudessa vahvistui.

Hiljalleen River alkoi tajuta, että hän haluaa tehdä biisejä itselleen. Hän lopetti biisien kirjoittamisen muille ja alkoi keskittyä puhtaasti oman laulu-uransa luomiseen. Samalla hän perusti oman levy-yhtiön.

Muun muassa Britney Spearsia, Rihannaa ja The Weekendiä fanittava NEEA RIVER kiteyttää oman artistiutensa yhteen sanaan: “poppikone”.

“Mulla on semmonen pop-haarniska, joka on täynnä voimaa. Kun mulla on se päällä, mua ei pysäytä mikään”, River sanoo.

UMK on NEEA RIVERin nousujohteiselle uralle luonteva jatkumo ja ensimmäinen kerta, kun River esittää oman kappaleensa julkisesti. UMK-biisi Nightmaresin taustalla oli kunnianhimoinen ajatus luoda Euroviisujen voittajakappale.

UMK25-ammattilaisraati: “Nigthmares-kappaleessa huomio kiinnittyy ensimmäisenä lauluääneen. Kyseessä on selvästikin poikkeuksellisen hyvin äänensä hallitseva huippuammattilainen. Seuraavaksi huomion nappaa biisin hieno sävellys, missä on samaan aikaan modernia pop-estetiikkaa, Euroviisujen eeppisyyttä ja elokuvamaailman kohtalokkuutta. Kaiken viimeistelee nostattava dance-tuotanto isoine droppeineen. On hienoa nähdä NEEA RIVERin kaltainen todella itsenäinen omakustanneartisti UMK:ssa.”

NEEA RIVERin Nightmares julkaistaan torstaina 9.1. klo 00.00.

Nelli Matula - Hitaammin hautaan

Nelli Matula on paiskinut töitä hyvin nuoresta asti. Yläasteikäisenä Matula sai ensimmäisen ammattipestin showbisneksessä, kun hänet palkattiin yhteen Helsingin kaupunginteatterin Maija Poppanen -musikaalin päärooleista. Kallion lukion jälkeen Matula piti välivuoden, jonka aikana hän päätyi suorittamaan normaalisti 2–3 vuoden aikana tehtävän kondiittorin ammattitutkinnon vuodessa. Opintojensa aikana Matula päätti lähettää levy-yhtiö Rähinä Recordsille demon ja avoimen hakemuksen ja sai kutsun haastatteluun, joka johti levytyssopimukseen vuonna 2016. Samana vuonna Matula valmistui Helsingin Pop & Jazz Konservatoriosta.

Matulan toinen sinkku, Lemmikki, räjähti jättimäiseen suosioon. Vuonna 2018 Matula pääsi esiintymään Emma Gaalan tulokaspotpuriin. Menestys jatkui, kun debyyttialbumi Jumalatar julkaistiin vuonna 2019. Levy oli ehdolla Emma Gaalassa Vuoden Pop -palkintokategoriassa. Vuonna 2021 Matula kiinnitettiin Universal Music Finlandille ja toinen albumi Kiltti tyttö julkaistiin seuraavana vuonna.

Show on Nelli Matulalle kaikki kaikessa ja juuri show-elementin vuoksi Matula päätti hakea UMK:hon.

“Mun unelma on, että voisin joskus olla niin iso artisti, että pystyisin vetämään areenakeikkoja. Tästä on hyvä lähteä, sillä UMK:ta isompaa show’ta ei tässä maassa tehdä”, Matula kertoo.

UMK-kappale Hitaammin hautaan on Matulalle merkityksellinen ja kuvaa tarkasti hänen henkilökohtaista elämäänsä. Biisi on heijastus halusta muuttaa elämän suuntaa ja löytää siitä uusia merkityksiä.

UMK25-ammattilaisraati: “Nelli Matulan Hitaammin hautaan on iso laulu, joka sanomallaan koskettaa varmasti monia kiireen täyttämässä nykyajassa. Biisi on täynnä tarttuvia melodisia koukkuja heti introsta alkaen, ja sanoitus, sävellys sekä tuotanto pitävät hienosti otteessaan alusta loppuun. Nelli Matula on todella kova laulaja ja hänen kaunis äänensä pääsee hienosti oikeuksiinsa biisin kasvaessa huippuunsa. Biisin henkilökohtainen tausta antaa siihen oman emotionaalisen latauksensa. Kuulostaa isolta suomalaiselta radiohitiltä.”

Nelli Matulan Hitaammin hautaan julkaistaan perjantaina 10.1. klo 00.00.

costee - Sekaisin

Turun seudulla kasvanut costee, oikealta nimeltään Jussi Tiainen, aloitti musiikkiharrastuksensa jo 8-vuotiaana. Isältä lahjaksi saadut rummut vaihtuivat nopeasti kitaraan, kun halu säveltää omia kappaleita kasvoi. Nyt takana on seitsemän vuotta soolouraa, yli 100 miljoonaa striimiä, kolme menestysalbumia ja loppuunmyytyjä keikkoja. Hän on tullut tunnetuksi alternatiivisen popin suunnannäyttäjänä.

Costeen sooloura lähtikin nopeasti nousuun ja tahti on ollut kova. Vuonna 2017 hän teki levytyssopimuksen Etenee Recordsin kanssa, ja maaliskuussa 2018 julkaistiin esikoissingle Pakoon pahaa oloo. Vuonna 2019 hänet valittiin yhdeksi YleX:n läpimurtoartistiksi, ja toukokuussa julkaistiin debyyttialbumi Ehkä joskus tää viel naurattaa. Seuraavana vuonna costee oli Emma Gaalassa ehdolla vuoden tulokkaaksi ja yleisön suosikiksi. Samana vuonna ilmestyi toinen albumi Kaikki loppuu aina. Vuonna 2022 julkaistiin kolmas albumi Kaikki vampyyrit ei juo verta, ja costee perusti oman levy-yhtiön, Tuhma Musicin. Sen kautta hän pääsee jakamaan omaa osaamistaan uusille artisteille.

Costee pyrkii olemaan mahdollisimman rehellinen taiteessaan. Esiintyjänä costee on energinen ja lumoaa mystisyydellään. Esityksiin sisältyy usein tietynlaista tummuutta.

“Mä haluan olla omalla tavallani mystinen esiintyjä. Lavalla pitää olla vähän sitä pimeyttä, mutta tykkään myös vahvoista valoista tuomassa kontrastia”, costee kuvailee.

Costeella ja hänen faneillaan on erityisen läheinen suhde ja tiivis yhteisö. Monet ovat myös ottaneet tatuoinnin hänen kappaleidensa nimistä, lyriikoista ja kuvituksista.

Costeen tähtäimessä on ensin UMK-voitto ja sen jälkeen Euroviisut. Heti kun UMK-biisi Sekaisin oli valmis, costee tajusi, että kyseessä on ehdoton UMK- ja viisubiisi.

UMK25-ammattilaisraati: “Costee on suomalaisen pop/rock-laulu-perinteen hieno moderni jatkaja. UMK-biisi Sekaisin on täynnä synkkyyttä ja melankoliaa, mutta samalla rakkautta ja toivoa tavalla, jota suomalaiset ovat aina rakastaneet. Biisi on tähän mennessä popeinta costeeta, mutta samaan aikaan artistin oma soundi ja tyyli sekä hieno tekstinkirjoitus kuuluvat vahvasti mukana. Costeella on todella intohimoinen fanikunta ja tämä biisi sekä UMK tuovat varmasti paljon uusia faneja artistille, jonka karisma suorastaan huutaa poptähteyttä.”

costeen Sekaisin julkaistaan maanantaina 13.1. klo 00.00.

VIIVI - Aina

Joroisista kotoisin olevan VIIVIn elämässä musiikki on ollut läsnä lapsuudesta asti. Musiikin opiskelun ja aktiivisen harrastamisen lisäksi Viivi nousi lavalle aina, kun siihen oli mahdollisuus. Ensimmäisiä esiintymispaikkoja olivat muun muassa laulukilpailut.

18-vuotiaana Viivi solmi levytyssopimuksen Capitol Recordsille ja ensimmäinen kappale julkaistiin kolme vuotta myöhemmin. Samana vuonna ilmestynyt Lääke kipusi Suomen virallisen singlelistan kolmannelle sijalle. Alkuvuodesta 2022 julkaistu esikoisalbumi Parisuhdehautausmaa noteerattiin viidellä Emma-ehdokkuudella ja Viivi voitti Vuoden tulokas -Emman. Samana vuonna Robinin kanssa tehty yhteisbiisi Ihana kipu rikkoi tämän vuosikymmenen Spotifyn päiväkohtaisen striimiennätyksen. Vuoden 2024 alussa Viivi siirtyi Warner Music Finlandille.

Viivi on tehnyt yhteistyötä monien artistien, kuten Ahdin, Anin ja JVG:n kanssa. Merkittäviä urakäänteitä on riittänyt, mutta ydin on pysynyt samana.

“Biisien kirjoittaminen on mulle todella tärkeää. Kun olen itse mukana tekemässä, niin kappaleista tulee minun näköisiä ja ääneni kuuluu niissä selkeästi. Harrastuksestani on tullut koko elämäntyöni, ja se on siistiä”, Viivi kommentoi.

UMK:hon haku oli pitkään Viivin tähtäimessä, mutta hän halusi odottaa juuri sopivan biisin syntymistä.

“Biisin pitää olla “douze points”! Aina-biisin sisältämä tunne on niin sanoinkuvaamattoman suuri, että sen esittämiseen vaaditaan areenatason puitteet. Musta tuntuu, että tämä on urani merkittävin biisi”, Viivi summaa.

UMK25-ammattilaisraati: “VIIVIn Aina-biisiä lauletaan ja kuullaan varmasti häissä vielä vuosien päästä, koska kyseessä on niin upea elämän mittaisen rakkauden ja kumppanuuden kuvaus. Biisi on täynnä kauneutta ja toivoa. Hieno sanoitus tuo mukaan tasoja, jotka saavat aikaan kylmät väreet ja kyyneleet silmiin kerta toisensa jälkeen. Biisi on todella dynaaminen ja se kasvaa alun herkkyydestä lopun eeppisiin mittoihin. Samalla se säilyttää aitouden ja herkkyyden, joka heti alussa nappaa mukaansa Viivin kauniin ja ilmaisuvoimaisen äänen ansiosta.”

VIIVIn Aina julkaistaan tiistaina 14.1. klo 00.00.

One Morning Left - Puppy

16 vuotta musiikkia tehnyt One Morning left koostuu viidestä eri puolilta Suomea tulevasta jäsenestä. Yhtyeen perustajana, keulahahmona ja päävokalistina toimii Mika Lahti, toisena päävokalistina, kitaristina ja biisinkirjoittajana Leevi Luoto, basistina ja taustalaulajana Miska Sipiläinen, rumpalina Dennis Hallbäck ja biisinkirjoittajana, kitaristina sekä taustalaulajana Juuso Turkki. Yhtyeen tarina alkoi, kun Lahti tutustui jyväskyläläiseen Teemu Rautiaiseen yhteisöpalvelu IRC-galleriassa. Yhteinen musiikkimaku johti One Morning Left -yhtyeen perustamiseen vuonna 2008.

Ensimmäinen EP julkaistiin perustamisvuonna 2008 ja seuraavana vuonna yhtye lähti ensimmäiselle Euroopan kiertueelleen. Vuonna 2010 yhtye solmi levytyssopimuksen Spinefarm Recordsin kanssa ja seuraavana vuonna julkaistiin ensimmäinen täyspitkä albumi The Bree-Teenz. Metalcore Superstars -albumi vuonna 2016 sisälsi hittikappaleen You're Dead, Let's Disco. Kappale nousi erityiseen suosioon Japanissa, ja yhtyeen Tokion keikat myivät loppuun. Vuonna 2022 One Morning Left oli Euroopan kiertueella UMK-voittaja Blind Channelin sekä saksalaisyhtye Electric Callboyn kanssa. Nykyään yhtye tekee musiikkia saksalaisen levy-yhtiö Arising Empiren alla.

Yhtye kuvailee itseään hyperaktiiviseksi ja rajoja rikkovaksi hyvän mielen hevibändiksi. Huumori erottaa yhtyeen muista pohjoismaisista metallibändeistä.

“Musiikillisesti nojaamme 80- ja 90-lukuihin, emmekä ota itseämme liian tosissaan. Hassuttelua katsotaan meillä päin välillä kieroon. Meidän musiikin tahtiin pystyy tanssimaan, ja se on ihan mahtavaa”, Leevi Luoto kuvailee.

UMK:hon haku on ollut bändin tähtäimessä jo pitkään.

“Puhuimme jo edellisen rumpalimme kanssa, että UMK olisi upea kokemus. Kun Käärijän Cha Cha Cha -kappaleen tuottanut Kiro tuli kuvioihin, aloimme hänen kanssaan pohtia UMK-biisin tekemistä”, Mika Lahti paljastaa.

UMK-biisi Puppy on juuri sellainen, miltä se kuulostaa. Kappale kertoo hyvin yksinkertaisesti koiranpennusta.

UMK25-ammattilaisraati: “Puppy-biisiä ei voi kuunnella ilman reaktiota. Modernit metalli- ja dance-elementit kohtaavat biisissä upeasti. Soundimaailmassa on kulmikkuutta ja särmää, mutta samalla biisi on täynnä iloa ja tarttuvaan kertosäkeeseen pääsee mukaan välittömästi. Kolmeminuuttinen kappale on ladattu täyteen erilaisia musiikillisia koukkuja. On helppo kuvitella loppuunmyyty Nokia Areena laulamassa tätä helmikuussa.”

One Morning Leftin Puppy julkaistaan keskiviikkona 15.1. klo 00.00.

Goldielocks - Made Of

Goldielocks, oikealta nimeltään Ella Mäntynen, 23-vuotias UMK-kuopus, kuvailee itseään tavalliseksi tytöksi Pohjois-Karjalasta. Goldielocks on Mäntysen luoma hahmo, joka on "rocktähti poptähden kuoressa". Inspiraationa alter egon luomiselle toimi Disney Channelin sarja Hannah Montana, jossa näyttelijä ja artisti Miley Cyrus muuntautui peruukin avulla fiktiiviseksi poptähdeksi.

Goldielocksin urapolku on vienyt hänet Joensuusta Helsingin kautta nykyiseen asuinkaupunkiinsa Berliiniin. Ennen soolouraansa hän kirjoitti musiikkia Suomen suurimmille pop-tähdille, kuten Gaselleille, Isac Elliotille, Abreulle ja Sara Siipolalle.

Vuoden 2020 alussa Goldielocks solmi ensimmäisen kustannussopimuksensa M-Eazy Musicille, vuonna 2021 managerointisopimuksen Comusic Managementin kanssa ja vuonna 2022 levytyssopimuksen Sony Music Finlandin kanssa. Keväällä 2023 julkaistiin ensimmäinen single Electrifying, ja syksyllä alkoi keikkailu.

Goldielocksin urakehitys on ollut päätä huimaavaa. Kaikki Suomen suurimmat keikkalavat ovat tulleet jo tutuiksi ja nyt Goldielocks on hyvää vauhtia lyömässä läpi kansainvälisesti, oman levy-yhtiönsä tukemana. Goldielocksin mukaan asenneilmapiiri englanninkielisen popmusiikin ympärillä on murroksessa samaan suuntaan kuin se länsinaapurissa on ollut jo pitkään.

“Ruotsissa kansainvälistymistä tuetaan ja ajatellaan, että hei tässä on meidän tähtemme ja toivottavasti hänestä tulee jotain maailmanlaajuisesti isoa. Tähän suuntaan ollaan onneksi Suomessakin menossa, vaikkakin työsarkaa vielä riittää”, Goldielocks kertoo.

Tarttuva ja puhdasta poppia edustava UMK-biisi Made Of syntyi eräänä studiopäivänä Berliinissä Goldielocksin, tuottajaveli Lauri Mäntysen ja tuottaja Topi Kilpisen yhteistyönä. Kappaleen voi nähdä joko artistin omana pohdiskeluna itsestään, tai jostakin toisesta henkilöstä.

UMK25-ammattilaisraati: “Goldielocksin laulusoundi on todella hieno ja omaperäinen ja antaa samantien biisille uniikin vaibin. Made Of -kappaleessa on nippu tarttuvia kansainvälisen tason pop-koukkuja, vahvaa lyriikkaa, hyvää tanssittavuutta ja tuotannollisesti alt-popin pientä rosoisuutta ja omaleimaisuutta. Goldielocks osoitti viime kesänä Flow Festivalin päälavalla olevansa valmis suurille areenoille ja tämä biisi tulee varmasti olemaan hänen tähän asti isoin biisi, joka toimii hienosti niin tanssilattialla, striimeissä kuin radiossa.”

Goldielocksin Made Of julkaistaan torstaina 16.1. klo 00.00.

Erika Vikman - ICH KOMME

Suomen pop-maailman kirkkaimpiin tähtiin lukeutuva Erika Vikman aloitti viihdeteollisuudessa jo nuorena. Uran varhaisessa vaiheessa kuvioihin lukeutuivat kesäteatterit, erinäiset TV-ohjelmat ja vuonna 2016 Vikmanin laajempaan kansansuosioon siivittänyt tangokuningattaruus. Vuonna 2019 Erika solmi levytyssopimuksen Warner Musicin ja Mökkitie Recordsin kanssa. Vuonna 2020 hän osallistui Uuden Musiikin Kilpailuun Cicciolina-kappaleella ja seuraavana vuonna julkaistiin Erika Vikman -albumi, joka nousi Suomen albumilistojen kärkeen.

“Cicciolina rohkaisi naisartisteja vapautumaan. Naisartistit laitetaan herkästi tiettyyn muottiin. Ei saa olla liian paljastava, ettei leimata huoraksi. Jonkun piti sekin pullo avata, että samppanja pääsee ulos”, Vikman kuvailee.

Vikmanin musiikki resonoi monessa suomalaisessa ja fanikuntaan mahtuu ihmisiä pääkaupunkiseudulta pikkukuntiin. Musiikin sisälle kätketty viesti on selkeä.

“Ihmisten tulee olla rakastettuja juuri sellaisena kuin he ovat. Kun ihminen saa olla oma itsensä, on hän kaikista vapain ja pystyy olemaan onnellinen”, Vikman sanoo.

Vikmanilla ja UMK:lla on pitkä yhteinen historia. Vikmanin ensikosketus UMK:hon Cicciolina-kappaleella vuonna 2020 toi toisen sijan. Seuraavana vuonna hän esitti UMK:n avausnumeron yhdessä Antti Tuiskun kanssa. Viime UMK:ssa Vikman ja Käärijä esittivät yhteisen Ruoska-kappaleensa kilpailun väliaikashowssa.

Vikman oli alustavasti ajatellut, ettei hän palaisi UMK-lavalle kilpailijana. Suunnitelmat kuitenkin muuttuivat, kun hän esitti biisitoiveen työstäessään seuraavaa albumiaan tuottajiensa Chisu ja Jori Roosbergin kanssa. UMK-biisi ICH KOMME syntyi.

“Pyysin Chisua ja Joria tekemään minulle viisutyylisen kappaleen. He kysyivät suoraan, että haluanko Euroviisuihin. Siitä se kaikki lähti.”

UMK25-ammattilaisraati: “ICH KOMME tuntuu taideteokselta, joka vie Erika Vikmanin uudelle tasolle. Biisissä yhdistyy artistille perinteinen suomidisco, timanttinen sävellys ja sanoitus sekä konemusiikin rave-estetiikka. Biisi on samaan aikaan omaperäinen, mutta niin helposti lähestyttävä, että jo ensimmäisellä kuuntelukerralla osaa varmasti kertosäkeen sanat. Loppuhuipennus on yksi hurmiollisimpia mitä UMK:ssa on kuultu.”

Erika Vikmanin ICH KOMME julkaistaan perjantaina 17.1. klo 00.00.

UMK25-tapahtuma ja -show 8. helmikuuta Nokia Arenalla Tampereella

Uuden Musiikin Kilpailun voittaja valitaan 8.2.2024 Tampereen Nokia Arenan UMK25-tapahtumassa. Suora lähetys UMK-show’sta nähdään ja kuullaan suorana Yle TV1:ssä, Yle Areenassa sekä Ylen radiokanavilla. Voittaja selviää laskemalla yleisöäänet ja kansainvälisen raadin antamat pisteet yhteen: katsojien äänten painoarvo on 75 % ja kansainvälisen raadin 25 %.

