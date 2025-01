UMK25: NEEA RIVER nousi kulisseista parrasvaloihin: “Vien meiltä maailmalle puhdasta poppia”

Englanninkielistä pop-musiikkia tekevän, Nurmijärveltä kotoisin olevan, NEEA RIVERn intohimo kansainväliseen laulu-uraan syttyi jo teini-iässä. Varsinainen harppaus unelmia kohti tapahtui sattumalta lomamatkalla Los Angelesiin. River latasi reissun aikana omia lauluvideoitaan Instagramiin, jossa eräs paikallinen tuottaja törmäsi niihin ja pyysi Riverin studiolle. Suomeen palattuaan River jatkoi yhteydenpitoa tuottajaan ja kaksi vuotta myöhemmin hän ehdotti, että River muuttaisi asumaan Los Angelesiin.

“Mietin pari kuukautta ja säästin samalla rahaa. Kaikki alkoi tuntua surrealistiselta amerikkalaiselta unelmalta, joten mä pakkasin kaksi matkalaukkua ja läksin Los Angelesiin tietämättä tulevasta yhtään mitään”, River sanoo.

Amerikkalainen unelma toteutui Riverin kohdalla nopeasti. Artistin kolmas biisi päätyi elokuvan ääniraidalle ja tahti kiihtyi entisestään. River verkostoitui Yhdysvalloissa suomalaisten musiikintekijöiden kanssa, minkä seurauksena hän solmi Suomessa kustannussopimuksen Warner Music Finlandin kanssa. Kolmen vuoden ajan River nikkaroi hittejä niin kotimaisille kuin ulkomaisille artisteille ja Riverin maine musiikkiteollisuudessa vahvistui.

Hiljalleen River alkoi tajuta, että hän haluaa tehdä biisejä itselleen. Hän lopetti biisien kirjoittamisen muille ja alkoi keskittyä puhtaasti oman laulu-uransa luomiseen. Samalla hän perusti oman levy-yhtiön.

“Kolme vuotta kirjoitin biisejä ainoastaan itselleni. Moni alalla luuli minun lopettaneen, mutta tilannehan oli päinvastainen. Siinä ajassa sain tehtyä noin 300 biisiä”, River kertoo.

River tekee musiikkia englanniksi. Kielivalinta on tuonut eteen isoja haasteita Suomessa, jossa musiikkiteollisuus on etenkin pop-musiikin saralla keskittynyt hyvin vahvasti suomenkieliseen musiikkiin.

“Mä kuulin jatkuvasti alan ihmisiltä sellaisia kommentteja, että älä nyt lähde tuohon. He kysyivät minulta, että miksi edes yritän.”

Riverille lupailtiin levytyssopimuksia ja kesän isoja keikkalavoja, mikäli hän vaihtaisi englannista suomeksi. Kiusauksesta huolimatta River päätti kuitenkin pysyä linjallaan.

“Mä pidin pääni kylmänä. Saan pientä nautintoa siitä, että nyt nämä samat ihmiset kyselevät, että miten olen päässyt näin pitkälle.”

River toivoo kansainvälistä läpimurtoa. Ei pelkästään itsensä, vaan myös muiden kansainvälisille markkinoille tähtäävien suomalaisartistien vuoksi.

“Olisi hienoa olla yksi niistä, jotka näyttävät että kyllä Suomesta pop-tähtiä löytyy siinä missä Ruotsistakin. Siihen vaaditaan vaan onnistuneita esimerkkejä. Ruotsilla on Zara Larsson ja Tove Lo. Meillä voisi olla sama tilanne, jos alalla tapahtuisi asennemuutos”, River kuvailee.

Muun muassa Britney Spearsia, Rihannaa ja The Weekendiä fanittava NEEA RIVER kiteyttää oman artistiutensa yhteen sanaan: “poppikone”.

“Mulla on semmonen pop-haarniska, joka on täynnä voimaa. Kun mulla on se päällä, mua ei pysäytä mikään!”

Vapaa-ajallaan River ajelee moottoripyörällä ja tekee puutöitä. “Mä olen sydämeltäni nurmijärveläinen bensalenkkari. Olen tosi usein hiukset sahanpurussa tekemässä puutöitä mummilan ladolla.”

Nightmares kertoo omien traumojen selättämisestä

UMK on NEEA RIVERIN nousujohteiselle uralle luonteva jatkumo ja ensimmäinen kerta, kun River esittää oman kappaleensa julkisesti. UMK-biisi Nightmares muistuttaa kuulijaa siitä, ettei mikään vaikea olotila tai vaihe elämässä ole lopullista. Kaikesta on tie ulos.

“Vein todella traumaattisen elämänkokemuksen biisiin, ja tein siitä itselleni ja toivottavasti myös muille voimavaran.”

Taustalla oli kunnianhimoinen ajatus luoda Euroviisujen voittajakappale. Kappale syntyi Riverin, Ilkka Wirtasen ja Petri Alangon yhteistyöllä. Biisinteko oli tunteikas hetki kaikille kolmelle.

“Päätimme siinä hetkessä, ettemme tee kappaleesta balladia. Halusimme niin päräyttävän melodian, että jengi putoaa tuolilta”, River sanoo.

Euroviisujen suhteen Riverillä on hyvin selkeä tavoite: “Vien meiltä maailmalle puhdasta poppia. Sellaista, jolla takuuvarmasti voitetaan myös viisut.”

Yle / Nelli Kenttä

Kuuntele ja katsele Nightmares

NEEA RIVERin UMK-kappale ja musiikkivideo löytyy nyt Yle Areenasta ja YouTubesta sekä Spotifysta ja muista musiikin suoratoistopalveluista. Areena-videot ovat vapaasti upotettavissa mille tahansa nettisivuille. Upotuskoodin saat viemällä hiiren videon päälle ja klikkaamalla "Jaa".

NEEA RIVER – Nightmares

Biisintekijät: NEEA RIVER, Ilkka Wirtanen ja Petri Alanko

UMK25-tapahtuma ja -show 8. helmikuuta Nokia Arenalla Tampereella

Uuden Musiikin Kilpailun voittaja valitaan 8.2.2024 Tampereen Nokia Arenan UMK25-tapahtumassa. Suora lähetys UMK-show’sta nähdään ja kuullaan suorana Yle TV1:ssä, Yle Areenassa sekä Ylen radiokanavilla. Voittaja selviää laskemalla yleisöäänet ja kansainvälisen raadin antamat pisteet yhteen: katsojien äänten painoarvo on 75 % ja kansainvälisen raadin 25 %.

