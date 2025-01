Valtioneuvoston linnan uudisrakennuksen suunnitelmaa kehitetty historialliseen ympäristöön sopivaksi

Tavoitteena on, että Senaatintorin laidalla sijaitseva kortteli säilyy edelleen alkuperäisessä valtioneuvoston käytössä. Suunnitelmana on, että Valtioneuvoston linnan korttelin sisäpihalle rakennetaan uudisrakennus, jonka tieltä joudutaan purkamaan niin kutsuttu vanha painotalo. Uusi rakennus toteutetaan siten, että se sopii suojeltuun Valtioneuvoston linnaan ja korttelipihaan sekä arkkitehtoniseen empirekokonaisuuteen.

Hanke valmisteltiin uudelleen valtuuston päätöksestä

Hankkeen asemakaavaa on valmisteltu usean vuoden ajan. Helsingin kaupunginvaltuusto palautti asemakaavan uudelleen valmisteltavaksi keväällä 2024. Valtuuston toiveena oli, että historialliset arvot huomioitaisiin paremmin joko ensisijaisesti säästämällä purettavaksi esitetty entinen painotalo tai toissijaisesti niin, että uudisrakennus sovitetaan paremmin vanhaan kokonaisuuteen.

Hankkeen uudelleen valmistelussa on tutkittu vaihtoehtoja molemmilla kaupunginvaltuuston edellyttämillä tavoilla. Vaihtoehtojen tarkastelussa on otettu huomioon historialliset arvot, Valtioneuvoston linnan suojelumääräykset, tilatarpeet sekä ylimmän valtiojohdon turvallisuusvaatimukset.

Painotalon säilyttäminen osoittautunut vaikeaksi

Painotalon perustukset estävät maanalaisten tilojen rakentamisen, mikä on välttämätöntä valtioneuvoston toiminnan kannalta. Painotalon kapean rungon takia rakennukseen ei myöskään mahdu nykyaikaisia kokoustiloja.

Painotalon laajentaminen pienentäisi pihaa merkittävästi, jolloin sen alkuperäinen muoto häviäisi.

Hankkeen aikana tutkittiin myös painotalon perustusten purkamista ja rakennuksen nostamista 1,5 metriä ylöspäin. Tämä mahdollistaisi maanalaisen rakentamisen, mutta sisältäisi merkittäviä teknisiä riskejä ja nostaisi hankkeen kustannuksia.

"Hanke on yhteistyössä viranomaisten kanssa selvittänyt kaupunginvaltuuston ponsiin liittyvät vaihtoehdot perusteellisesti. Erityisesti tarkasteltiin painotalon sellaisenaan säilyttäviä vaihtoehtoja, mutta näissä vaihtoehdoissa valtioneuvoston toimintaan ja turvallisuuteen sekä suojeluun liittyvät tavoitteet olisivat jääneet saavuttamatta", kuvailee tilannetta toimialajohtaja Heikki Hovi valtioneuvoston kansliasta.

"Nyt esitetyllä ratkaisulla saadaan moderni ja kansainväliset vaatimukset täyttävä, valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva työympäristö. Ratkaisu mahdollistaa myös turvallisuudeltaan tämän päivän tarpeita vastaavan neuvottelu- ja mediakeskuksen. Näin vältytään suojeltuun Valtioneuvoston linnaan kohdistuvilta muutoksilta, koska toiminnalliset ratkaisut toteutetaan uudisrakennuksessa ja pihakannen alla", Hovi painottaa.

Valtioneuvoston linnan peruskorjauksen ja uudisrakentamisen myötä Valtioneuvoston korttelin esteettömyys paranee merkittävästi.

Uudisrakennus sovitetaan Valtioneuvoston linnan historialliseen ympäristöön

Uudisrakennus on aiemmin esitettyä suunnitelmaa pienempi ja sitä on madallettu kerroksella. Rakennuksen runko on tehty sirommaksi ja uudisrakennus on sovitettu säästyvään vanhaan kokonaisuuteen sen alkuperäistä muotoa arvostavalla tavalla. Uudisrakennus kunnioittaa hyvin alkuperäistä empirekokonaisuutta ja sen henkeä ja symmetriaa sekä seuraa Ricardo Björnbergin suunnitteleman painotalon muotokieltä.

Valtioneuvoston linnaa koskeva asemakaavamuutos on nähtävillä 9.1.-7.2.2025 osoitteessa hel.fi/suunnitelmat. Kirjalliset mielipiteet pyydetään jättämään Helsingin kaupungin kirjaamoon 7.2.2025 mennessä.