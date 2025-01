Perusmuotoiset tv-lähetykset pimenevät 2025 ja uusi tv on pian monelle ajankohtainen – katso vinkit oikeanlaisen tv:n ostoon

“Käytännössä muutos tarkoittaa, että perusmuotoiset kanavat pimenevät ja lähetykset siirtyvät HD-kanaville. Jos oma televisio ei ole HD-valmis, on suunnattava tv-kaupoille. Television hankinta on monesti suuri ja pitkäaikainen investointi. Muutamalla vinkillä voi tehdä sellaisen hankinnan, johon voi olla vuosienkin päästä tyytyväinen”, Power Suomen viihde-elektroniikan myyntipäällikkö Lauri Räsänen vinkkaa.



1. TV:n koko

Kun TV:tä vaihtaa, on hyvä pohtia, onko ollut tyytyväinen nykyisen television kokoon. Suomen siirtyessä HD-aikaan 2025, kuvanlaadussa tapahtuu valtava harppaus eteenpäin. Tarkat HD-lähetykset mahdollistavat aikaisempaa isompien ruutukokojen hankkimisen ilman, että kuvanlaatu ruutukoon kasvaessa kärsii.

Vielä 10 vuotta sitten ostetuin tuumakoko Suomessa oli 32 tuumaa, eli se oli sen ajan niin sanottu standardikoko. Nyt jo useamman vuoden ajan ostetuin tuumakoko on ollut 55 tuumaa, ja tästä on tullut nykypäivän standardi.

Jos kaipaa elokuvateatterin kaltaista mukaansatempaavaa tunnelmaa leffailtaan tai urheilun seuraamiseen, on hyvä valita suurempi TV. Jos sen sijaan käyttää televisiota satunnaiseen uutisten katseluun, voi valita pienemmän ja ympäröivään tilaan sulautuvan television.

Jos television aikoo asentaa ”taulumaisesti” seinälle, on suositeltavaa hankkia pykälää isompi ruutukoko, koska seinälle asennettaessa kokovaikutelma hieman katoaa tv-tasolle asetettavaan televisioon verrattuna.

2. TV:n kuvanlaatu

Televisio tulisi aina hankkia käyttö- ja katselutottumuksiin pohjautuen; joku arvostaa televisiossa kirkasta ja värikylläistä kuvaa, joku taas hyvää liiketoistoa. Tarpeita on monia, ja TV-kaupoilla valinnanvaraa riittää:

OLED-televisioissa jokainen pikseli tuottaa oman valonsa ilman taustavaloa. Tämä mahdollistaa täydellisen mustan toiston, värikylläisen kuvan ja laajat katselukulmat. OLED-televisio on parhaimmillaan hieman pimeämmässä ympäristössä.

QLED-televisioissa, jotka perustuvat kvanttipiste-teknologiaan tuottavat puhtaita ja kirkkaita värejä myös korkeissa kirkkausasteissa. Tämän ansiosta QLED-televisio sopii erinomaisesti olosuhteisiin, joissa tilaan tulvii paljon luonnonvaloa.

LED (LCD) -televisioissa taustavalo tuotetaan LED-tekniikalla. LED-televisiot eivät yllä QLED- ja OLED-televisioiden tasolle kuvanlaadussa, mutta ovat hyvä ja edullinen vaihtoehto tv:tä hankittaessa. Edullisempia LED-televisioita löytyy aina pikkuruuduista 98-tuumaisiin jättiruutuihin.

3. Tilan vaatimukset

Televisioiden näyttöjä suunnitellaan erilaisiin valaistusolosuhteisiin. On hyvä ottaa huomioon, onko television paikka hämärän makuuhuoneen kulmauksessa vai luonnonvaloa tulvivassa olohuoneessa.

Jos televisiota katsellan hyvin valoisassa tilassa, kannattaa valita laite, joka ei heijasta, vaan ”vangitsee” valoa itseensä. Näin ollen valo ei heijastu sen pinnasta häiritsevästi takaisin. Hieman pimeämmissä olosuhteissa oikeuksiinsa pääsevät puolestaan esim. OLED-teknologiaan pohjautuvat tv:n näytöt.

4. Äänentoisto

Televisiot kehittyvät nopealla tahdilla, mutta merkittävimmät kehitysaskeleet painottuvat yhä kuvanlaadun ympärille. Kun televisioista tehdään ohuempia, ei vakuuttavalle äänentoistolle välttämättä jää rakenteessa tilaa. Television äänenlaatu luo kuitenkin ison osan katselukokemuksesta – etenkin elokuvia katsoessa tai pelatessa. Puhuttelevamman äänentoiston saa aikaan joko kotiteatterisetillä tai suosituksi noussella, kompaktilla soundbar-kaiuttimella. Yksittäisen soundbar-kaiuttimen saa tyylikkäästi asetettua vaikka suoraan television eteen tai sen alle. Soundbar-kaiutin yhdistää kaikki hyvän äänentoiston elementit ja niiden hintaluokka lähtee noin sadasta eurosta ylöspäin.

5. Älyllä vai ilman?

Suurin osa markkinoilla olevista televisioista on nykyään älytelevisioita.

Älytelevisio tuo peruskanavien rinnalle suoratoistopalvelut kuten Netflixin, YouTuben, Disney+:n, Maxin ja monet muut usein suoraan käytettäviksi.

Älytelevisio tukee usein myös sovelluksia, kuten musiikkipalveluita (Spotify), pelisovelluksia ja kuntosovelluksia. Älytelevision internetselain tuo mahdollisuuden selata verkkosivuja suoraan televisiosta, eli vaikkapa uutissivustoja, reseptejä tai urheilutuloksia voi katsella suoraan suurella ruudulla. Älytelevisio laajentaakin tv:n käytön pelkästä vastaanottimesta viihdekeskukseksi.

Älytelevisio vaatii internetyhteyden, jotta sen kaikkia toimintoja pääsee hyödyntämään. Älytelevisionn voi liittää langattomasti Wi-Fi-verkkoon tai yhdistää Ethernet-kaapelilla kiinteästi.



”Suoratoistopalveluita kulutetaan vuosi vuodelta enemmän, mutta on myös paljon kotitalouksia, joissa älyominaisuuksia ei käytetä laisinkaan. Markkinoilla ei kuitenkaan enää ole valtavasti valinnanvaraa televisioista ilman älyominaisuuksia.

Tällaisissa tapauksissa suosittelen valitsemaan tv-tarjonnasta muilta ominaisuuksilta itseään miellyttävän vaihtoehdon, vaikka televisio olisikin älytelevisio. Vaikka älyominaisuuksia ei olisi tarvetta ottaa sillä hetkellä käyttöön, on valmius olemassa tulevaisuudessa, eikä sen takia tarvitse lähteä uudestaan tv-kaupoille. Esimerkiksi kylässä käyvä jälkikasvu tai ystävät pääsevät valmiuden ansiosta kirjautumaan omiin suoratoistopalveluihinsa, jos mielessä on ohjelma, jota katsoa yhdessä”, Räsänen kertoo.

*Tiedot HD-siirtymästä lainattu digita.fi:stä, josta löytyy lisätietoa Suomen HD-siirtymästä.