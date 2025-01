Suomen lastenkulttuuriliitto sai uuden nimen

Vahvempaa vaikuttamistyötä suomalaiselle lastenkulttuurille

Alun perin Taikalamppu-verkostosta ponnistanut verkostomainen lastenkulttuuritoimijoiden yhteistyö on kasvanut reilun 20 vuoden aikana valtakunnalliseksi lastenkulttuurin etua ja asemaa valvovaksi liitoksi. Tavoitteena on edelleen lasten hyvinvoinnin ja kulttuuristen oikeuksien edistäminen sekä saavutettavan lastenkulttuurin kehittäminen – tehtävä, joka on tässä maailmantilanteessa entistä tärkeämpi.

Maailma ja lastenkulttuurin kenttä ovat muuttuneet liiton kymmenvuotisen historian aikana, ja yhä tärkeämmäksi painopisteeksi on tullut myös lastenkulttuuriin liittyvä poliittinen vaikuttamistyö. Saavutettavan ja laadukkaan lastenkulttuurin edistämisen edellytyksenä on koko alan toimintaedellytysten turvaaminen, ja tässä ajassa se vaati enemmän yhteistä työtä ja vaikuttamista.

“Yhteiskunnassamme tapahtuvat muutokset, jotka heikentävät perheiden ja lasten elämänlaatua, tekevät entistä tärkeämmäksi sen, että huolehdimme kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuuksista kokea kulttuuria ja taidetta. Liiton uusi nimi heijastaa paremmin rooliamme lastenkulttuurin puolestapuhujana”, sanoo liiton toiminnanjohtaja Aleksi Valta.

Lapset ja lastenkulttuuri ovat toiminnan ydin

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 31. artikla takaa lapsille oikeuden osallistua kulttuurielämään, taiteisiin ja vapaa-ajan toimintaan. Lastenkulttuuriliitto toimii tämän oikeuden puolestapuhujana Suomessa ja luo käytännön edellytyksiä sen toteutumiselle.

Uusi nimi Suomen lastenkulttuuriliitto korostaa sitä, että lapset ja lastenkulttuuri ovat toiminnan keskiössä, ja että lasten kulttuuristen oikeuksien ja mahdollisuuksien edistäminen on ensisijainen tavoite. Taide- ja kulttuurikokemusten on oltava konkreettinen osa lasten ja nuorten elämää niin harrastuksissa kuin varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa riippumatta perheen asuinpaikasta, taloudellisesta tilanteesta, kulttuurisesta taustasta, sosiaalisesta asemasta tai erityistarpeista.

Valtakunnallista vaikuttamista asiantuntijaverkostona

Nimenmuutoksen myötä liiton jäsenpohjan odotetaan laajenevan ja jäsenmäärän kasvavan, mikä leventää hartioita vaikuttamistyössä entisestään. Kasvava lastenkulttuurin verkosto tuo myös mukanaan lisää asiantuntemusta ja vaikuttavuutta toimintaan ja sitä kautta uusia mahdollisuuksia koko lastenkulttuurialan resurssien ja osaamisen kasvattamiseen. Jäsenistään muodostuva lastenkulttuurin asiantuntijaverkosto tuottaa tulevaisuudessakin lastenkulttuuripalveluita monipuolisesti, monikielisesti ja monitaiteisesti eri puolilla Suomea. Verkostoon kuuluminen tukee myös jäsenten edellytyksiä toimia vaikuttavasti lastenkulttuurikentällä.