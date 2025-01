Janne Makkula Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinajohtajaksi

Janne Makkula, 47, siirtyy Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajaksi Suomen Yrittäjistä, jossa hän on toiminut pitkään johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Yrittäjissä Makkulan vastuualue on liittynyt työmarkkinoihin, työlainsäädäntöön, sosiaaliturvaan ja yrityslainsäädäntöön. Myös oikeudellinen neuvontapalvelu on ollut hänen yksikkönsä vastuulla.



Makkulalla on lähes 20 vuoden kokemus vaikuttamistyöstä ja laajat verkostot. Hän on osallistunut monien lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun ja tuntee erinomaisesti yrityskentän sekä erityisesti PK-yritysten tarpeet. Makkulan asiantuntemus ja kokemus tarjoavat erinomaiset lähtökohdat menestyä Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajana.



Työmarkkinajohtaja vastaa toimialan työmarkkinastrategiasta, työlainsäädäntövaikuttamisesta, työnantajapolitiikan linjasta, yrityskohtaisen sopimisen tuesta sekä työelämän ja työsuhdejäsenpalveluiden kehittämisestä. Työmarkkinajohtaja vastaa myös Yrittäjyys ja aluetoiminta -yksikön toiminnasta. Hän on Teknologiateollisuuden johtoryhmän jäsen ja raportoi Teknologiateollisuuden toimitusjohtajalle.



Toimitusjohtaja Minna Helteen mukaan Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajan tehtävässä korostuvat hyvät suhteet yhteiskunnallisiin päättäjiin ja ammattiyhdistysliikkeeseen.

– Janne Makkula on arvostettu osaaja ja hänellä on erinomaiset verkostot. Hänen kyvykkyytensä on merkittävä etu Suomen kannalta kriittisellä sopimusalalla. Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajan rooli vaatii strategista näkemystä ja kykyä uudistua, ja Makkulan osaaminen sekä näkemykset vastaavat erinomaisesti näihin odotuksiin, Helle sanoo.



– Teknologiateollisuus on toteuttanut rohkeita strategisia linjauksia, joilla on pitkäaikaisia ja myönteisiä vaikutuksia sekä työmarkkinoille että koko Suomelle. Tämä organisaatio on ollut suunnannäyttäjä, ja minulle on luonnollista liittyä sen toimintaan. Olen iloinen saadessani jatkaa työtä yritysten ja yrittäjien toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. On hienoa päästä kehittämään Teknologiateollisuuden toimintaa yhdessä huippuasiantuntijoiden kanssa. Haluan auttaa jäsenyrityksiämme menestymään, ja uusi tehtävä antaa minulle myös mahdollisuuden oppia uutta, Janne Makkula kertoo.