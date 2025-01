Ruotsin suurin merkkivaatekauppa rantautui Suomeen

– Tämä lanseeraus on luonnollinen askel kasvustrategiassamme ja odotamme innolla, että saamme tarjota suomalaisille asiakkaillemme sujuvan ja inspiroivan ostokokemuksen valikoimamme parissa. Uniikkien brändien, kuten Stockh lm, Stockh lm Studio, Bläck, Dobber ja Bondelid, saama positiivinen palaute sekä Suomessa että Tanskassa antaa meille vahvan perustan jatkaa kasvua, toteaa Ingvar Larsson, MQ Marqetin toimitusjohtaja.

Pohjoismaihin laajentuminen jatkuu keväällä 2025 MQ:n avatessa verkkokauppansa myös Tanskassa. Perustamalla suoran myyntikanavan naapurimaihin MQ vahvistaa asemaansa alueen johtavana muotitoimijana.

Lisätiedot ja mahdolliset haastattelupyynnöt:

Titta Turtiainen, p. 040 8667206

