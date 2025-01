Australialainen Liam Rippon sopimukseen Klubin kanssa

Australialainen Liam Rippon treenasi syksyllä HJK:n edustusjoukkueen kanssa antaen näyttöjä valmennukselle. Näytöt ovat nyt annettu ja HJK teki 19-vuotiaan hyökkääjän kanssa sopimuksen vuoteen 2026 saakka sisältäen option kaudesta 2027.

– On hienoa palata takaisin Helsinkiin ja päästä aloittamaan virallisesti HJK:n pelaajana. Minulla on aina ollut tavoitteena päästä pelaamaan ammatikseni Euroopassa, ja olen innoissani sen toteutumisesta. Viimeksi kun olin täällä Suomen kesä näytti parhaat puolensa, mutta nyt olen päässyt kokemaan sitten Suomen talven, johon on ollut hieman totuttelemista, Rippon kertoo.

Ripponin futisura alkoi suomalaisittain hauskalta nimeltä kuulostavassa seurassa Lilli Pilli FC:ssä, josta tie vei pian isompiin ympyröihin. Vuonna 2023 Rippon vietti Brasiliassa Nova Iguaçu ja Sorocaban organisaatioissa. Brasilian reissun jälkeen hyökkääjä palasi takaisin Australiaan ottaen ensi askeleet aikuisten tasolla edustaen Australian toisella sarjatasolla pelaavia Sydney Olympicia sekä Sutherlandia.

– Liam oli meidän mukana pidemmän aikaa syksyllä, ja yllätti meidät määrätietoisuudellaan ja persoonallaan. Tuollaisen profiilin hyökkääjiä ei Suomesta kauheasti löydy. Hän on tietynlainen projekti, jota lähdetään nyt työstämään, HJK:n päävalmentaja Toni Korkeakunnas toteaa.

196-senttinen Rippon treenaa parhaillaan HJK Klubi 04:n mukana ja on käytettävissä lauantaina Liigacupin pelissä Gnistania vastaan, jossa kokoonpano muodostuu pääosin Klubi 04:n pelaajista edustusjoukkueen loman takia. Ottelu on loppuunmyyty. Peliä voi seurata myös Ruudusta.

– Olen kiitollinen siitä, miten minut on otettu vastaan ja haluan antaa kaikkeni tälle seuralle kentällä ja kentän ulkopuolella, Rippon toteaa.

Tervetuloa Klubiin, Liam!