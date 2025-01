Vuontispirtti uudistuu luksusresortiksi – Lapin matkailu saa uuden seikkailumatkailu- ja elämyskohteen

Lapin matkailu saa uuden vetonaulan, kun Suomen kansallismaisemissa, Pallas–Yllästunturin kansallispuiston kupeessa sijaitseva tunturihotelli Vuontispirtti uudistuu kansainvälisen tason luontomatkailu- ja elämyskohteeksi. Uudistuksen myötä hotellin nimi muuttuu Kelo Resortiksi. Vuoden 2025 aikana remontoitava hotelli avautuu matkailijoille marraskuussa 2025.

Uudistuksen taustalla on omistajan vaihdos. Seurakuntien omistuksessa vuodesta 1987 asti ollut kohde siirtyi 9.1.2025 Kelo Resort oy:n omistukseen. Hotellin pääomistajana toimi aiemmin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä.

"Kohde on puolustanut paikkaansa seurakuntien omistamana leirikeskuksena ja hotellina aiempina vuosikymmeninä. Toiminnan jatkaminen edellyttäisi kuitenkin merkittäviä lisäpanostuksia ja uusien käyttäjäryhmien etsintää. Hotellin operointi on ollut Turusta asti haastavaa, eikä hotellitoiminta ole seurakuntien ydintoimintaa. Paikan omistamista ei voi perustella myöskään sijoituksellisesti. Haluan kiittää hotellin työntekijöitä hyvin tehdystä työstä ja toivottaa onnea ja menestystä uusille omistajille. Kohde on luontoarvoiltaan erityisen hieno ja on hyvä tunne, että kohteen pyörittämistä jatkaa suomalainen vastuullinen omistaja", Vuontispirtti oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Laakso sanoo.

Kelo Resort oy aikoo investoida hankkeeseen seuraavan viiden vuoden aikana yli 10 miljoonaa euroa. Ensimmäisen sesongin aikana varattavissa on noin 30 hotellihuonetta, vuosina 2026–2029 alueelle rakentuu lisäksi noin 45 luksustason revontulivillaa.

Kelo Resort oy:n taustalla toimii neljä pitkäaikaista yrittäjää ja intohimoista lapinkävijää.

”Olemme innoissamme voidessamme tuoda ainutlaatuisen luontokohteen laajemman käyttäjäkunnan ulottuville. Suomen kauneimmat tunturimaisemat, autenttinen erämaaluonto, maailman puhtain ilma, laadukas lähiruoka ja kiehtova paikalliskulttuuri luovat ihanteelliset puitteet elämyksellisen ja vastuullisen matkailutoiminnan kehittämiseen. Kelo Resortista rakentuu alueen ensimmäinen luksustason lomakohde, jossa uniikista ympäristöstä ja luonnon rauhasta pääsee nauttimaan täyden palvelun hotellimiljöössä. Toiminnan keskiössä tulevat olemaan monipuoliset luonto-, seikkailu- ja elämyspalvelut, joita suuntaamme erityisesti pariskunnille ja lapsiperheille”, Kelo Resort oy:n toimitusjohtaja Markku Vuorma kertoo.

Kehitystyötä tehdään Vuorman mukaan alueen arvokasta luontoa ja kulttuuriperintöä kunnioittaen. Tavoitteena on rakentaa lähiruoan tuotannon ja palvelutoiminnan ympärille mahdollisimman laajaa paikallista yhteistyötä, niin että hanke toimii piristysruiskeena koko Länsi-Lapin alueelle.

Hotelli on auki aluksi vain talvisesonkien ajan, mutta toiminta pyritään saamaan pitkällä tähtäimellä ympärivuotiseksi.

Vuorma näkee lomakohteen pohjoisen sijainnin olevan nouseva arvo kansainvälisessä matkailussa.

”Ruuhkattomuus, lumivarmuus sekä autenttinen tunturi- ja erämaaluonto houkuttelevat turisteja yhä korkeammalle Lappiin. Kehittyvien lentoyhteyksien ansiosta Tunturi-Lappi on myös entistä nopeammin ja helpommin saavutettavissa niin Suomesta kuin ulkomailtakin”, Vuorma sanoo.

