SDP:n Piritta Rantanen: Hienoa, että hallitus taipui muuttamaan vesihuoltolakiesitystä

Torstaina saatiin kuulla hallituksen esityksestä, jonka mukaan kunta ei saisi myydä vesihuollon omistustaan ollenkaan.

Hallituksen ensimmäisen ehdotuksen mukaan omistusta olisi saanut myydä, mutta kunta ei olisi saanut luopua määräysvallastaan. Käytännössä kunta olisi saanut myydä vähemmistöomistusosuuden laitoksesta. Uudistettu ja tiukennettu pykälä lähetetään nyt uudestaan lausuntokierrokselle, joka päättyy helmikuussa.

- Uuden sääntelyn taustalla on ”Vesi on meidän” -kansalaisaloite, jonka maa- ja metsätalousvaliokunta käsitteli jo viime kaudella yksimielisesti. Eduskunnan tahtotila oli selvä jo silloin: arvokasta ja monipoliasemassa olevaa kriittistä infraa ei saa myydä. Vesi on kiistatta sellainen. Joissakin kunnissa talousahdinko on johtanut myyntiajatuksiin. Onneksi tämä nyt selkeästi kielletään laissa, Rantanen sanoo.

- Tämä on jälleen uusi osoitus siitä, että hallituksen epäoikeudenmukaiseen politiikkaan on mahdollista vaikuttaa. Aivan kuten sairaalaverkkoon kohdistuneissa leikkauksissa, myös vesihuollon lainsäädännössä hallitus on joutunut pakittamaan alkuperäisistä kannoistaan, mikä on pieni voitto suomalaisille, Rantanen sanoo.

Eduskunta saa esityksen käsiteltäväkseen loppukeväästä 2025.