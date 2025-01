Kokkola sai vuoden 2024 KiVa-kunta -tunnustuksen

Kokkolassa ohjelma on jalkautettu lähes kaikkiin kouluihin. KiVa Koulu -ohjelmaa on toteutettu jo aiemmin muutamissa kouluissa, ja syksyllä 2024 solmitun kuntalisenssisopimuksen myötä sen käyttö laajeni. Kiusaamisen vastaisen ennaltaehkäisevän työn suunnittelussa ovat olleet mukana kaikki koulujen rehtorit, ja koulujen henkilökunnalle on järjestetty koulutusta muun muassa kiusaamiseen puuttumisesta.

KiVa Koulu -ohjelma haluaa kunniamaininnalla nostaa esiin, kuinka tärkeää pitkäjänteinen ja laadukkaasti suunniteltu ja toteutettu kiusaamisen vastainen työ on ja kuinka suuri merkitys sillä on jokaisen oppilaan kouluarkeen ja hyvinvointiin.

Kokkolan opetus- ja kasvatusjohtaja Ronnie Djupsund kertoo, että Kokkolassa on haluttu yhtenäistää kiusaamisen vastaista työtä eri kouluilla.

”Me Kokkolan opetuspalveluissa näemme kiusaamisen vastaisen työn tärkeäksi useammastakin syystä. Työllä edistetään turvallista oppimisympäristöä, poistetaan viihtymättömyyteen liittyviä epäkohtia ja autetaan oppilaita erittäin tärkeässä asiassa – autetaan olemaan kavereita.”, Djupsund toteaa.

”Kiusaamisen vastaiseen työhön panostaminen on meille arvovalinta, joka sopii hyvin yhteen kaupunkistrategiaan kirjatun lapsiystävällisyyden kanssa. KiVa Koulu antaa eväitä ennaltaehkäisevään työhön, mutta se tarjoaa myös oppilaille valmiuksia toimia oikein.”

KiVa Koulu -ohjelma antaa työkaluja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja kiusaamistilanteisiin puuttumiseen