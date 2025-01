Vaasan 150-vuotias kaupunginvaltuusto pitää juhlaistunnon 27. tammikuuta

- Vaasan kaupunginvaltuusto perustettiin 150 vuotta sitten ja meillä on siten pitkä historia päätöksenteossa. Nyt on hyvä aika katsoa taaksepäin, muistella yhteistä matkaa, mutta myös luoda katse tulevaisuuteen. Kaupunginvaltuusto on paikka, jossa kaupungin suurimmat päätökset tehdään ja vetovoiman sekä hyvinvoinnin perusta rakennetaan. Valtuutetut ovat myös kaupunkilaisten ääni, mikä on hyvä muistaa huhtikuun alue- ja kuntavaaleissa, sanoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Vaasan (silloin Nikolainkaupunki) kaupunginvaltuusto perustettiin 1875, kun senaatti antoi 8.12.1873 keisarillisen asetuksen koskien kunnallishallintoa kaupungeissa. Valtuusto on pitänyt 25 vuoden välein juhlaistuntoja ja tehnyt kokouksissaan juhlapäätöksen.

Juhlavuodesta ja valtuuston historiasta voi lukea lisää: www.vaasa.fi/kaupunginvaltuusto150/

Juhlapäivänä myös jumalanpalvelus ja seppeleenlasku

Juhlaistuntopäivä 27.1. alkaa kello 15 juhlajumalanpalveluksella Vaasan kirkossa, jumalanpalveluksen toimittavat Vaasan suomenkielisen seurakunnan kirkkoherra Teijo Peltola ja ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherra Mikael Forslund.

Kello 16 pidetään seppeleenlasku Vaasan ensimmäisen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, kauppaneuvos Joachim Kurténin patsaalla kaupungintalon puistossa. Seppeleen laskevat kaupunginjohtaja Häyry ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sari Somppi.

Juhlaistunnon ohjelma:

Juhlaistunto alkaa Vaasan kaupungintalon (Senaatinkatu 1) juhlasalissa kello 17.10.

Juhlapuhe: Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sari Somppi.

Katsaus kaupungin kehitykseen, kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Lisäksi kuullaan valtuustoryhmien puheenvuorot.

Lisäksi kuullaan valtuustoryhmien puheenvuorot. Kokouksessa tehdään juhlapäätös. Juhlapäätökseksi esitetään, että kaupunginvaltuusto päättää antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi selvittää musiikki- ja kongressikeskuksen toteutuksen mahdollisuutta osana kehittyvää kulttuuri- ja tapahtuma-aluetta Wärtsilän vanhalle konepaja-alueelle.

Musiikkiesitykset pitää Vaasan kaupunginorkesteri ja Ilari Peltoniemi.

Istunto päättyy noin klo 19.00.





Yleisö voi seurata kokousta kaupungintalon juhlasalin lehteriltä tai verkossa.