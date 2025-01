David Ezeh palaa lainasopimukseltaan Puolasta HJK:hon

Puolalaisessa Raków Częstochowassa lainalla ollut hyökkääjä David Ezeh palaa Klubiin ja liittyy heti ensi viikolla edustusjoukkueen treenivahvuuteen. Ezeh ehti olla Puolassa puolisen vuotta. Ezehin sopimus HJK:n kanssa on voimassa vuoteen 2026 saakka.

– Odotan innolla tulevaa kautta. Kiva palata takaisin ja päästä näkemään joukkuekaverit sekä valmennus, Ezeh sanoo.

Ezehin lainasopimukseen kuului osto-optio, jota Raków ei käyttänyt. Puolalaisseuran piti ilmoittaa option käytöstä viimeistään 20. maaliskuuta mennessä. Päätös tuli kuitenkin hieman etuajassa, ja Ezeh saadaan heti edustusjoukkueen treenivahvuuteen ensi maanantaista lähtien valmistautumaan tulevaan Veikkausliiga-kauteen.

– Puolan reissu oli erittäin opettavainen. Sain paljon tärkeää kokemusta ja näin, mitä pelaaminen ulkomailla vaatii. Omalta osaltani odotukset olivat korkealla, mutta valitettavasti peliaikaa ei tullut. Tällaista futis välillä on. Sitä on kuitenkin turha jäädä harmittelemaan, vaan nyt keskitytään täysillä tulevaan, Ezeh toteaa.

Gnistanissa ja HPS:ssa pelaamisen aloittanut Ezeh tuli Klubiin 13-vuotiaana. HJK Klubi 04:n miehistöön hän nousi jo 15-vuotiaana, ja Veikkausliiga-debyytti tuli 17-vuotiaana kaudella 2023. Ennen lainasiirtoa Puolaan Ezeh ehti tehdä ensimmäisen liigamaalinsa heti viime kauden avausottelussa KuPS:a vastaan ja tilastoihin merkattiin myös maalisyöttö Stanislav Baranovin ensimmäiseen liigaosumaan. Suomen Cupin puolella Ezeh teki kaksi maalia ja antoi yhden maalisyötön TuPS:a vastaan.

– Tosi hyvä, että saadaan Dave heti harjoituskauden alusta alkaen mukaan. Hänellä on valtava potentiaali, jota halutaan nyt yhdessä ulosmitata. Dave on mainio persoona ja hyvä valmennettava. Puolan reissu on varmasti kasvattanut häntä. Kun olen keskustellut hänen kanssaan, niin sieltä paistaa valtava halu näyttää ja kehittyä, päävalmentaja Toni Korkeakunnas sanoo.

Tervetuloa takaisin, Dave!