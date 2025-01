Jäsenkerhojen edustajat yhteistyötapaamiseen Helsingissä - “Yhteisen pöydän ääreen”

FHRA on yhteistyössä jäsenkerhojensa kanssa järjestänyt erilaisia tapahtumia. Yhdistyksen tavoite on syventää tätä yhteistyötä, ja FHRA:n jäsenkerhokoordinaattori järjestää helmikuussa ensimmäisen yhteisen jäsenkerhotapaamisen, jossa on mahdollisuus suunnitella tulevaa.

“Kutsumme FHRA:n jäsenkerhojen edustajat Helsinkiin yhteiseen tapaamiseen. Koska monet harrasteajoneuvoilijat osallistuvat, tavalla tai toisella, Kaapelitehtaalla 8.-9.2. järjestettävään Kustom Kulture Show –tapahtumaan, on luonnollista, että tarjoamme mahdollisuuden saapua yhteisen pöydän ääreen juuri tuona samaisena viikonloppuna“, FHRA:n jäsenkerhokoordinaattori Marko Kosenius kertoo.

Jäsenkerhokoordinaattori kehittää FHRA:n ja sen jäsenkerhojen tai -yhdistysten välillä tapahtuvaa yhteistyötä, sekä löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia.

"Helsinki-Malmin lentoasemalla järjestetyt harrasteajoneuvokulttuuriin liittyvät tapahtumat, FHRA Cruising Pre Party't, olivat vuonna 2024 menestys. Siitä kiitos kuuluu myös FHRA:n jäsenkerhoille ja niiden aktiivisille toimijoille", Kosenius kiittää.

FHRA haluaa edesauttaa jäsenkerhojensa näkyvyyttä, jäsenhankintaa ja vaikutusmahdollisuuksia eri tavoin. Jäsenkerhoilla on myös mahdollisuus lähettää hakemus kerhopaikan lunastamiseksi ACS25-näyttelyyn. Tämän lisäksi, FHRA:n jäsenkerhojen jäsenet voivat liittyä FHRA:n jäseneksi edullisempaan yhdistysjäsenen henkilöjäsen -hintaan.

Perinteisen helsinkiläisen autonäyttelyn, 46. Original American Car Show ACS25'n, ilmoittautuminen on käynnissä. Pääsiäisen ykköstapahtuma pääkaupunkiseudulla on erinomainen mahdollisuus tuoda jäsenkerhojen omaa toimintaa, ja erityisesti kalustoa, tyylikkäästi esille.

FHRA:n jäsenkerhotapaaminen

Aika: 8.2.2025 klo 12-14

Paikka: Ristolantie 10 A 1, 00320 Helsinki (katutaso)

Saapuminen: Pysäköintitilaa kadun varrella sekä vastapäisen leipomon edessä

Muuta: GM-Cruisers Ry:n kerhotila, pullakahvitarjoilu

Ilmoittautumiset 31.1.2025 mennessä: jasenkerhot@fhra.fi / 0505510455

**

Finnish Hot Rod Association Ry:n muodostavat sen jäsenet, ja jäsenyhdistyksiksi liittyneet kerhot ympäri Suomea. Jäsenkerhojen toiminnassa on mukana arviolta yli 10 000 auto- ja moottoripyöräharrastajaa ajoneuvokulttuurin eri osa-alueilta. FHRA:n jäsenkerhojen toiminta liittyy selkeästi ajoneuvoharrastukseen, nopeusajoon tai kiihdytysurheiluun.

Yhdistyksen jäseninä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö. Jäsenkerhot ovat FHRA:n yhdistysjäseniä (rekisteröity yhdistys), ja FHRA:n jäsenkerhojen jäsenet voivat liittyä Finnish Hot Rod Association Ry:n jäseneksi edullisempaan yhdistysjäsenen henkilöjäsen -hintaan.

FHRA:n jäsenistöllä on vaikutusvaltaa, sillä heillä on mahdollisuus kokoontua kerran vuodessa syyskokoukseen valitsemaan hallituksen jäsenet, sekä päättämään Finnish Hot Rod Association Ry:n toimintaan liittyvistä asioista. Yhdistysjäsenillä on kokouksessa käytettävissä yksi ääni.