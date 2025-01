Joulukuun vesitilannekatsaus: Tulvavirtaamista talvisäähän (Pohjalaismaakunnat)

Kylmenevä sää toi mukanaan hyydettä jokiin

Joulukuun alussa pohjalaismaakunnissa vedenkorkeudet ja virtaamat olivat vielä tulvatasoilla, mutta kuun keskivaiheilla oltiin jo keskimääräisessä vesitilanteessa. Jouluviikolla säät jälleen lämpenivät ja tulovirtaamat lähtivät monin paikoin pieneen nousuun. Vuodenvaihteen lähestyessä pakkanen kiristyi jälleen ja tulovirtaamat lähtivät laskusuuntaan. Virtaama Kyrönjoella Skatilassa oli kuun alussa vielä 209 m3/s, mutta kuun lopussa 76 m3/s. Vastaavasti Lapuanjoen Kepossa virtaama laski alkukuun tasosta 109 m3/s loppukuun 44 kuutiometriin sekunnissa.

Joulua edeltävällä viikolla Ähtävänjoella koettiin hyyteen nostamia vedenkorkeuksia Ähtävän, Lappforsin ja Kolpin taajamien alueella. Myös Kyrönjoen vesistöalueella Seinäjärven alapuolella oli hyydeongelmaa. Hyydetilanne helpotti sään lämmetessä jouluviikolla.

Joulukuun lopussa Lappajärven vedenkorkeus oli n. 30 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella. Patanan tekoallas ja Lestijärvi olivat n. 15 cm ajankohdan mediaanitasoa ylempänä.

Happamuustilanne heikkeni kuun alussa

Marraskuun lopun jäljiltä virtaamat olivat vielä suuria joulukuun alussa. Tämä näkyi myös vedenlaadussa. Suurten jokien pH, Perhonjokea lukuun ottamatta, oli alle arvon 6. Happaminta vesi oli Lapuanjoessa (pH 5,4) ja Närpiönjoessa (pH 5,5). Tulvatilanteen kehittymisen ja suurten jokien happamuustilanteen kehittymisen perusteella on todennäköistä, että pienemmissä joissa happamuus on ollut selvästi ankarampaa. Kuun edetessä ja virtaamien tasoittuessa happamuustilannekin on rauhoittunut. Jokien typpipitoisuudet olivat olosuhteiden vuoksi myös varsin korkeita. Fosforipitoisuudet vastaavasti olivat ajankohtaan nähden alueen joille tyypillisiä, ilmentäen kuitenkin heikentynyttä vedenlaatua.

Pohjavedenpinnat loppuvuodesta korkealla

Joulukuussa valtakunnallisilla pohjaveden seuranta-asemilla pohjaveden pintojen nousu tasaantui. Loppukuusta Karijoen asemalla pohjavedenpinta oli lähes 80 cm pitkän ajan keskiarvoja korkeammalla ja Laihian sekä Halsuan asemalla ajankohdalle tyypillisellä korkeudella. Alavuuden asemalla pohjavedenpinta oli vielä 25 cm keskiarvoja alempana, mutta lievässä noususuunnassa. On odotettavissa, että pohjavedenpinnat kääntyvät alkuvuodesta tyypillisen tapaan lievään laskuun, kun uutta pohjavettä ei muodostu routaisen maaperän ja paksun lumipeitteen takia.