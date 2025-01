Teemu-Taavetti Toivonen luotsaa nyt pelastus- ja ensihoitopalveluita Pirkanmaalla

Turvallisuutta tehdään yhdessä

Vuosi on alkanut Pirkanmaalla vilkkaana sekä hälytystehtävien että muun turvallisuustyön osalta. Organisaatio- ja henkilöstömuutosten vuoksi ensimmäisenä onkin varmistettu pelastus- ja ensihoitopalvelujen häiriötön toiminta ja jatkuvuus.

Perustyön lisäksi kuluvalle vuodelle on luvassa isoja uudistuksia ja hankkeita. Pirkanmaalla muun muassa käynnistetään sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskus. Samalla luodaan uudenlaista yhteistyötä pelastustoimen tilanne- ja johtokeskuksen kanssa.

Paloasemahankkeet etenevät suunnitellusti, ja esimerkiksi Tampereen Nekalan uuden paloaseman valmistuminen häämöttää vuoden 2026 loppupuolella. Pidemmän aikajänteen suunnittelua tehdään pelastustoimen ja ensihoidon vuosien 2027–2030 palvelutasopäätöksien osalta, joiden valmistelu alkaa jo tulevan kevään ja alkusyksyn aikana. Keväällä käydään myös aluevaalit, jotka osaltaan viitoittavat tulevien vuosien rahoitusta ja suunnittelua.

Vaikka työarki muuttuu, perustehtävä pysyy kirkkaana mielessä

Teemu-Taavetti Toivonen on työskennellyt pelastustoimen eri tehtävissä Pirkanmaalla jo vuodesta 1996 lähtien, ja on toiminut pelastusjohtajan varahenkilönäkin jo useamman vuoden ajan. Hyvinvointialueen johtoryhmässä työskentelykin on nyt säännöllinen osa uutta työarkea. Edessä olevaan työvuoteen hän suhtautuu kuitenkin rauhallisin ja luottavaisin mielin.

— Työntäyteinen vuosi on varmasti tulossa, mutta uskon, että yhdessä tekemällä päästään parhaaseen lopputulokseen, Toivonen pohtii.

— Pirkanmaalla on aina ollut hyvä ote tekemiseen, ja meillä on vahvat perinteet turvallisuuden tekijöinä. Meillä on huippuporukka tekemässä turvallista Pirkanmaata, hän jatkaa.