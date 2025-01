Espoo tarjoaa haettavaksi useita teollisuustontteja Kulmakorvesta

Kyseessä on kokonaan uusi teollisuusalue, joka sijaitsee logistisesti hyvällä paikalla Turunväylän varressa. Lähellä sijaitsee Ämmässuon kaatopaikka sekä maanlouhinta- ja läjitysalueita. Välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta, jota teollisuustoiminta saattaisi häiritä.

“Uskon, että tonteille on kysyntää, sillä teollisuustontteja on pääkaupunkiseudulla tarjolla rajallisesti ja alue on herättänyt kiinnostusta toimijoissa. Suhdanteesta huolimatta teollisuustonteille on riittänyt kysyntää”, sanoo kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo.

Urakoitsija tekee alueella esirakentamista, joka valmistuu arviolta loppuvuodesta 2025. Sen jälkeen tontit ovat rakentamiskelpoisia. Urakassa on muun muassa louhittu kalliota, rakennettu katuja, vesijohtoverkosto, jätevesiviemäröinti, hulevesiviemäröinti ja muuta kunnallistekniikkaa. Tämä mahdollistaa alueen rakentamisen teollisuus- ja työpaikka-alueeksi.

Kaupungin tavoitteena on löytää toimijoita, jotka rakentavat tilat työpaikkavaltaiseen yritystoimintaan itselleen tai nimeämälleen toimijalle tai toimijoille.

Kaikille avoin, kaksivaiheinen haku alkaa 10.1.2025 ja päättyy 12.5.2025. Päätöksen valinnoista tekee Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto.

Tässä vaiheessa haetaan toimijoita kahteen itäisimpään kortteliin. Niiden yhteispinta-ala on reilut 55 000 neliömetriä ja rakennusoikeutta on yhteensä noin 22 000 kerrosneliömetriä. Koko Kulmakorpi 1 –alueella on rakennusoikeutta noin 75 000 kerrosneliömetriä. Tontit luovutetaan ensisijaisesti vuokraamalla.

Haun tavoitteena on löytää alueelle kaavan mukaista yritystoimintaa. Hankkeen työllistävyysvaikutuksia tullaan myös arviomaan hakemuksia käsiteltäessä.