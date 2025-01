Suomalainen lumiharja on Auto, Motor und Sport -lehden vertailun ylivoimainen voittaja

Tunnettu saksalainen autoalan aikakauslehti Auto, Motor und Sport testasi Suomen Lapin hyytävissä olosuhteissa 13 eri lumiharjaa ja jääraappaa yhdeksältä eri valmistajalta. Suomalaisen Sinituotteen valmistama Kungs-merkkinen Max-is lumiharja, jossa on mukana jääraappa, oli tammikuun alussa julkaistun vertailun paras tuote. Max-is sai testissä 89 pistettä sadasta ja arvosanan “erittäin hyvä”. Toiseksi tullut Michelin-merkin lumiharja sai 76 pistettä ja arvosanaksi “hyvä”.

Kungs pärjäsi vertailussa kokonaisuutena erinomaisesti, sillä neljän parhaan jääraapan kärjessä oli kolme Kungsin tuotetta.

“Testimme osoitti, että samassa hintaluokassa voi olla huomattavia eroja tuotteiden välillä”, Auto, Motor Sport -lehden vertailussa todetaan.

“Vaikka testivoittaja Kungs näyttää ensi silmäyksellä minimalistiselta ja huomaamattomalta, tässä tapauksessa vähemmän on todella enemmän. Suositus on, että ennen ostamista kannattaa tarkastella jääraappaa huolella ja kokeilla, miltä se tuntuu kädessä.”

Menestyksen taustalla laatu ja ketterä tuotanto

Sinituote tiedotti syksyllä, että Kokemäen tehdasta laajennetaan lähes 5700 neliön verran. Mittava laajennushanke on seurausta muun muassa onnistuneesta vientimyynnistä. Sinituotteella tämä tarkoittaa paitsi SINI-siivousvälineiden yli odotusten onnistunutta vientiä Ruotsiin, myös Kungs-merkkisten lumiharjojen vientiä eri puolille Eurooppaa. Kungs-autonhuoltotuotteet ovat olleet alan johtava brändi Euroopassa jo yli 10 vuotta.

Menestyksen salaisuus on testivoitonkin osoittama ylivertainen laatu sekä erinomainen toimitusvarmuus. Kungs-lumiharjat ja jääraapat on kehitetty Suomessa vaativiin talviolosuhteisiin, ja tuotteet testataan huolella ennen niiden päätymistä markkinoille. Oma tuotanto mahdollistaa Sinituotteelle tarvittaessa hyvinkin lyhyet toimitusajat, mikä on merkittävä etu moniin kilpailijoihin verrattuna.

Vastuullisuus valttina Euroopassa

Keski-Euroopan markkinoilla, erityisesti Saksassa, vastuullisesti valmistetut tuotteet kiinnostavat myös autonhuoltotarvikkeissa. Auto, Motor und Sport -lehden artikkelissakin mainittiin Kungs-lumiharjojen valmistusmateriaali, joka on suurimmaksi osaksi kierrätysmuovi. Testissä erityiskiitosta raaputustehostaan saanut kestävä jääraappa on valmistettu kokonaan kierrätetystä polykarbonaatista.

Lumiharjojen valmistuksessa pääraaka-aineena käytetään pakkasenkestävää, kuluttajien kierrättämistä pakkauksista valmistettua kierrätysmuovia, jonka Sinituote on kehittänyt yhteistyössä Fortumin kanssa. Vastaavanlaatuinen kierrätysmuovi on innovaatio, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa.